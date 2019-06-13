РФ, ЕК и Украина в конце сентября определят дату новых 3-сторонних консультаций по газу

Россия, Украина и Европейская комиссия могут определить сроки новых трехсторонних консультаций по газовым вопросам во второй половине сентября, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с заместителем председателя Европейской комиссии Марошем Шевчовичем.

"Мы договорились о том, что будем обсуждать дату очередной трехсторонней встречи, консультаций Россия-Украина-Еврокомиссия, во второй половине сентября для того, чтобы дождаться итогов парламентских выборов на Украине, дождаться назначения правительства", - сказал российский министр.

Представитель Минэнерго уточнил, что в сентябре будет повторная двухсторонняя встреча Шефчовича и Новака, на которой будет выбрана дата трехсторонних переговоров с участием Украины.

"Будем продолжать наши конструктивные переговоры по телефону летом и когда мы встретимся - в сентябре", - добавил Шефчович. Замглавы ЕК выразил надежду, что сентябрьские переговоры будут конструктивными, и сторонам не придется собираться для новых раундов "ни в ноябре, ни в декабре".

Новак продолжил: "В целом мы подтвердили Еврокомиссии, господину Шефчовичу, что Россия здесь занимает конструктивную позицию, готова обеспечить и продолжать транзит газа через Украину, обеспечивать поставки европейским потребителям. Мы готовы на действующих условиях продления контракта. Кроме того, мы готовы обеспечивать поставки газа на Украину, возобновить поставки, которые были прекращены в 2015 году, и Украина получает сейчас газ, как вы знаете, реверсом. Тот же самый наш газ несколько дороже, чем это было бы, если напрямую можно было бы поставлять. По нашим оценкам, которые озвучит господин Миллер, "Газпром" мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от сегодняшнего уровня. Это мы еще раз подтвердили".