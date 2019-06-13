Экономика

17:59 13.06.2019

Большинство экономистов уверены, что следующим шагом ФРС будет снижение ставки

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Большинство экономистов уверены, что следующим шагом ФРС будет снижение ставки

Более 75% экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, ожидают, что следующим шагом Федеральной резервной системы (ФРС) будет снижение базовой процентной ставки, причем большинство из них ждут этого шага к осени текущего года.

В ходе предыдущего опроса, проводившегося в мае, примерно половина респондентов заявила, что ожидает от Федрезерва снижения ставки.

Лишь двое из 46 экономистов, прогнозирующих уменьшение ставки американским центробанком, ожидают, что это произойдет на ближайшем заседании ФРС, которое пройдет 18-19 июня. Порядка 40% из них полагает, что Федрезерв сделает этот шаг в июле, 30% ждут его в сентябре.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых по итогам майского заседания.

По мнению экономиста AC Cutts & Associates Эми Крю Каттс, Федрезерв будет сохранять ставку неизменной до сентября, а затем понизит ее на четверть процентного пункта, чтобы "дать сигнал о готовности и желании центробанка действовать".

Грегори Дако, отвечающий за США в Oxford Economics, придерживается такого же прогноза. Несмотря на то, что американская экономика находится в хорошем состоянии, опасения, связанные с ухудшением ситуации в мировой промышленности, на американском рынке жилья, а также с возможными последствиями торговых конфликтов, говорят в пользу снижения ставки Федрезервом осенью этого года, говорит эксперт.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных WSJ, предусматривает снижение базовой ставки до 2,12% к концу 2019 года и до 1,96% к концу 2020 года. Таким образом, в среднем они ожидают лишь одного уменьшения ставки как в этом, так и в следующем году.

"Чем дольше ФРС ждет, тем более существенно ей придется понизить ставку", - отмечает экономист Robert Fry Economics LLC Роберт Фрай. Он полагает, что американский ЦБ уменьшит ставку дважды в этом году и не станет менять ее в 2020 году.

Ранее на этой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки.

В пользу смягчения политики ФРС говорят и последние статданные: число рабочих мест в США в мае увеличилось всего на 75 тыс., что оказалось существенно хуже прогнозов рынка, в то время как инфляция замедлилась.

Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения Федрезервом на июньском заседании оценивается рынком в 22,5%, шансы на уменьшение ставки на заседании 30-31 июля - в 86%.

В опросе, проведенном WSJ в период с 7 по 11 июня, приняли участие 59 экспертов.

Теги: #фрс #wsj #опрос #ставки
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