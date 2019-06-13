ЕБРР рассчитывает на ускорение подготовки кредитного проекта "Укргазвыдобування"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обратился к украинской стороне с просьбой интенсифицировать подготовку проекта о предоставлении ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) кредита в размере EUR52 млн на закупку установок для ремонта скважин, а также на проекты по повышению энергоэффективности.

Как сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов агентству "Интерфакс-Украина", этот вопрос обсуждался в ходе прошедшей 12 июня встречи президента банка Сумы Чакрабарти с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве.

По оценкам банка и других специалистов, у Украины существует реальная возможность существенно увеличить добычу газа и снизить объемы импорта.

Как сообщалось, ЕБРР сообщил о возможности выделения этого кредита "Укргазвыдобування" в начале октября 2018 года. Тогда датой его возможного рассмотрения советом директоров банка было названо 12 декабря, однако затем этот срок несколько раз переносился.

"Поскольку кредит предполагает выделение государственной гарантии, мы очень надеемся, что Правительство и Нафтогаз в ближайшее время смогут согласовать разногласия по вопросам, которые не позволяют получить согласование Кабмина. Мы со своей стороны были готовы к ее подписанию уже в январе-феврале. Хотя это небольшая сделка – EUR52 млн, она является очень важной, поскольку направлена на меры по увеличению эффективности добычи компании и финансирование оборудования, которое помогает реабилитировать существующие скважины. Также ЕБРР мобилизовал техническую помощь для проведения программы уменьшения выбросов метана, которая будет имплементирована параллельно с инвестиционной программой", – прокомментировала проект глава украинского офиса ЕБРР Марина Петрова.

В настоящее время, согласно информации на сайте банка, этот проект запланирован на совет директоров 10 июля этого года.