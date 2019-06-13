Экономика

13:18 13.06.2019

"Украэрорух", Мариупольский порт и АМПУ возглавили рейтинг стабильности госпредприятий в Украине

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"Украэрорух", Мариупольский порт и АМПУ возглавили рейтинг стабильности госпредприятий в Украине

ГП "Украэрорух", Мариупольский морской торговый порт и Администрация морских портов Украины (АМПУ) являются наиболее стабильными государственными предприятиями в Украине, свидетельствуют данные рейтинга Международного центра перспективных исследований (МЦПИ, Киев), презентованного в Киеве в четверг.

Результаты исследования 50 украинских предприятий по итогам 2017 года размещены на сайте, созданном МЦПИ вместе с Институтом экономических и социальных реформ Словакии (INEKO), сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" с презентации рейтинга.

Согласно рейтингу, в ТОП-10 предприятий также вошли: международный аэропорт "Львов", морской торговый порт "Пивденный", Одесский морской порт, полиграфический комбинат "Украина", международный аэропорт "Борисполь", ЧАО "Укргидроэнерго" и ПАО "Центрэнерго".

По словам аналитика МЦПИ Егора Кияна, госкомпании для участия в рейтинге отбирались по показателю "Общая стоимость активов". Данные брались с официальных сайтов компаний или путем запросов к ним на публичную информацию. Рейтингование проводилось на основании четырех критериев: ликвидность, рентабельность, леверидж и деятельность.

В планах МЦПИ обновлять рейтинг ежегодно.

При этом, как уточнил Киян в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", регулярность обновления рейтинга зависит от финансирования, активности публикаций данных самими предприятиями, а также собственных инициатив Международного центра перспективных исследований.

"Все будет зависеть от финансирования, а также от собственных инициатив. Мы посмотрим, если финансирование будет поддерживаться, мы гарантируем обновление (рейтинга - ИФ) в следующем году… Если же финансовой поддержки проекта не будет, тогда мы собственными силами и инициативами попробуем тянуть вместе с другими и этот. Но тогда мы не гарантируем регулярность публикации этого рейтинга", - отметил он.

Теги: #ампу #украина #рейтинг #мариупольский_порт #стабильность #украэрорух
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