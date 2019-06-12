"ТАСК-брокер" пожаловался президенту на остановившую его лицензии НКЦБФР, в комиссии уверены в своей правоте

Торговец ценными бумагами "ТАСК-брокер" написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с критикой деятельности Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), которая 17 мая остановила действие его лицензий из-за неуплаты штрафа по обвинению в манипулировании на фондовом рынке.

"Борьба" НКЦБФР с манипулированием на фондовом рынке носит декларативный характер, не имеет практически никакого отношения к защите прав инвесторов, создает условия для коррупционных злоупотреблений", – утверждается в документе, который обнародовал ресурс Stockworld.

"ТАСК-брокер" отмечает, что 23 мая Окружной админсуд Киева принял решение об отмене постановления НКЦБФР от 27 декабря 2018 года о наложении 170 тыс. грн штрафа на компанию, однако комиссия не стала ждать этого решения и приостановила действие лицензии, чем фактически заблокировала работу компании.

В письме также утверждается, что нынешнее определение манипуляции на фондовом рынке имеет субъективный характер и может быть использовано для незаконного влияния на профдеятельность участников рынка.

В связи с этим "ТАСК-брокер" просит главу государства, в чьи полномочия входит назначение членов комиссии, принять меры и обязать регулятора "прекратить противоправные действия" по отношению к компании.

"В значительной степени такая безответственная и вредная деятельность НКЦБФР связана с тем, что члены НКЦБФР не несут персональной ответственности за противоправные действия и решения комиссии", – отмечается также в письме.

В свою очередь, член НКЦБФР Дмитрий Тарабакин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" подчеркнул: комиссия уверена в своей правоте и будет ждать решения апелляционного суда по спору с "ТАСК-брокер". Он также уточнил, что регулятор приостановил действие лицензии из-за неуплаты компанией штрафа, поэтому у "ТАСК-брокера" есть возможность быстро возобновить действие лицензий.

Как сообщил Тарабакин, НКЦБФР за последние годы рассмотрела около 150 дел по манипулированию, в основном в 2014-15 гг., когда участники рынка заключали некое подобие договоров маркет-мейкерства или поддержки ликвидности, в рамках которых проводили большие объемы торговли неликвидными или малоликвидными бумагами.

"Регулятор много судов выиграл и доказал, что наличие подобного договора не является индульгенцией, так как, по сути, торговцы не выполняли оговоренные функции: не поддерживали рынок, не стояли котировками, не давали ликвидности. Они просто делали прогонку операций, что четко подпадает под такие определения манипулирования, как "создание видимости" или "введение в заблуждение", – сказал член комиссии.

По его словам, для исправления ситуации регулятор установил требования к маркет-мейкерству, в частности, о необходимости заключения договора с биржей.

"Мы четко прописали все требования. Все их поняли. "ТАСК-брокер" – единственная компания на рынке, которая их не поняла", – отметил Тарабакин.

Он допустил, что компания как акционер фондовой биржи ПФТС была заинтересована продемонстрировать рост объемом торгов акциями, однако искусственное наращивание объемов торгов также является манипулированием.

"Мы хотели послать четкий месседж: манипулирование объемами, как и ценами, все равно является манипулированием. Оно не лучше и не хуже, так как все равно подпадает под определение "создание видимости" и "введение в заблуждение" других участников", – сказал член комиссии.

Тарабакин уточнил, что НКЦБФР сделала устное предупреждение компании, однако без результатов.

По его словам, итогом расследование дела стало наложение штрафа, а после того как компания продолжала эту практику, приостановка лицензий.

Член комиссии добавил, что параллельно с расследованием дела регулятор получал жалобы от других участников рынка. "К нам обратилось несколько инвесторов и участников рынка: на ПФТС идут объемы (торгов отдельными акциями – ИФ), в которые мы не верим. Например, мы выставляем котировки "Центрэнерго", по которым идут объемы, но продать ничего не можем, в результате чего наши клиенты жалуются", – пояснил ситуацию Тарабакин.

По его словам, на следующий день после приостановки лицензий объемы торгов с ценными бумагами "Центрэнерго" на бирже ПФТС упали.

"Мы будем ждать решения апелляционного суда. Надеемся, что в "ТАСК-брокер" пересмотрят свою практику, так как ничего личного к этому участнику рынка комиссия не имеет. Это просто наша нормальная ежедневная работа", – заявил Тарабакин.

Он также подчеркнул, что админсуд в своем решении не сказал, что в деятельности "ТАСК-брокер" нет манипулирования.

"ТАСК-брокер" вместе с компанией по управлению активами "ТАСК-инвест" входит в инвестиционную группу "ТАСК", основанную в 2006 году на базе одноименной инвесткомпании, работающей на украинском рынке с 2002 года, Возглавляет группу Сергей Бродович.

"ТАСК-брокер" в 2018 году увеличил выручку на 6,1% – до 42,04 млн грн, его чистый убыток составил 1,14 млн грн по сравнению с 0,02 млн грн чистой прибыли годом ранее.