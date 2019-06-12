Экономика

18:03 12.06.2019

АМПУ может инвестировать в развитие портов более 20 млрд грн за 5 лет в случае снижения ставки отчислений в бюджет

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АМПУ может инвестировать в развитие портов более 20 млрд грн за 5 лет в случае снижения ставки отчислений в бюджет

Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) поддерживает инициативу Министерства инфраструктуры о снижении ставки отчислений от прибыли предприятия, а также госстивидоров в морских портах с 90% до 50%.

Об этом сообщил и.о. главы АМПУ Райвис Вецкаганс на конференции "Зерновая логистика и терминалы Украины 2019" в Мариуполе (Донецкая обл.) в среду.

"В случае принятия Кабинетом министров решения о снижении ставки дивидендов и оно будет действовать на постоянной основе, АМПУ сможет реализовать свою инвестпрограмму и направить на развитие портов в ближайшие пять лет более 20 млрд грн", - сказал он.

Как подчеркнул Вецкаганс, от размера дивидендов напрямую зависит и возможность снижения портовых сборов, чтобы порты страны могли конкурировать в сфере грузопотоков с портами Европы.

"Чтобы говорить о возможности снижения портовых сборов, размер дивидендов должен быть не выше 30%. Пока у нас сохраняется такой скрытый налог в размере 90% прибыли, говорить об этом просто бессмысленно", - считает руководитель АМПУ.

По его словам, отчисление в бюджет 90% всей прибыли госпредприятия фактически лишает его возможности инвестировать в развитие портов страны: в проведение капитального дноуглубления, в восстановление паспортных глубин, в реконструкцию и строительство новых причалов, в модернизацию автомобильной и железнодорожной инфраструктуры.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян обратился к Кабинету министров и Министерству финансов с просьбой пересмотреть норму по отчислению 90% прибыли в бюджет в контексте морской и авиационной отраслей. Так, Мининфраструктуры предлагает снизить уровень отчислений для этих отраслей до 30% (в некоторых случаях - до 50%).

В свою очередь, Вецкаганс заявил, что снижение размера обязательных отчислений в бюджет с 90% до 50% для АМПУ и до 30% - для госстивидоров "Мариупольский морской торговый порт" и "Бердянский морской торговый порт" может существенно увеличить инвестиционный потенциал отрасли и стать хорошим стимулом для развития украинских портов, в том числе на Азове.

Для этого необходимо, чтобы Кабмин поддержал инициативу Мининфраструктуры.

В то же время руководитель АМПУ подчеркнул, что отсутствие инвестиционного ресурса может негативно сказаться не только на проектах ГП, но и частных стивидорах.

"Сейчас у нас заключено с бизнесом меморандумы и соглашения, направленные на развитие портовой инфраструктуры, на сумму свыше 30 млрд грн. На каждую гривню, вложенную АМПУ, приходится в среднем 5 грн частных инвестиций", - заявил он.

По мнению Вецкаганса, без проведения АМПУ работ на причалах и в акватории портов вложения стивидоров в строительство новых терминалов не будут иметь смысла, поскольку частные компании просто не смогут обеспечить использование новых мощностей на старых причалах и глубинах.

Как сообщалось, Кабмин с 1 января 2019 года повысил до 90% с 75% долю прибыли, которую должны перечислять в бюджет государственные унитарные предприятия и их объединения. Кроме того, отменены льготы по уплате в бюджет части чистой прибыли и дивидендов для ряда субъектов, в том числе и для АМПУ и международного аэропорта "Борисполь".

Ранее гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что предприятие может свернуть инвестпланы из-за повышения налоговой нагрузки с 40% до 90%.

Теги: #инвестиции #ампу #украина #порты
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