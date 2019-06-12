Нацкомфинуслуг исключила 4 страховые компании из Госреестра финучреждений

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), распоряжениями от 11 июня 2019 года исключила четыре страховые компании из Государственного реестра финансовых организаций и аннулировала свидетельства об их регистрации.

Как сообщается на сайте регулятора, из госреестра исключена информация об ОДО "СК "Грантсервис" (Харьков), ОДО "СК "Оптима" (Киев), ОДО "СК "Одрекс" (Одесса), ОДО "СК "БВН Иншуренс" (Киев).