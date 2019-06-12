ГФС в мае приняла 38 решений о рассрочке НДС для импортного оборудования на EUR0,9 млн

Государственная фискальная служба (ГФС) в мае 2019 года приняла 38 решений о рассрочке налога на добавленную стоимость (НДС) на импортное оборудование для собственного производства на сумму EUR 0,9 млн (в валюте контрактов), сообщило ведомство на сайте в среду.

По данным ГФС, сумма по двум заявкам превышала 1 млн грн, а с начала действия нормы ведомство приняло 54 таких решения.

"При этом по шести (из 54 - ИФ) предоставленным решениям о рассрочке НДС субъектам внешнеэкономической деятельности выполнено обязательства в полном объеме", - указывает ГФС.

В целом ГФС с начала действия нормы приняла 136 решений о рассрочке НДС на импорт оборудования на общую сумму EUR 10 млн и $1,4 млн, свидетельствуют данные ведомства по состоянию на 3 июня.

"Совершено 110 таможенных оформлений импорта оборудования при применении полученных решений с рассрочкой уплаты НДС на сумму 306,2 млн грн", - указывается в сообщении.

Наибольшие суммы рассрочки предоставила Киевская таможня - EUR 1,9 млн и $712,5 тыс., Харьковская - EUR 2,1 млн и Хмельницкая - EUR1,3 млн и $185,5 тыс., отметили в ГФС.

Рассрочку предоставлено на оборудование для легкой, металообробатывающей, пищевой промышленности, строительной отрасли и медицинского оборудования.

В целом по состоянию на 3 июня 2019 года налогоплательщики подали таможням 274 заявления о рассрочке НДС, из которых таможни рассмотрели 257. Ведомство отказало по 76 заявлениям из-за несоблюдения требований - наличие налогового долга у предприятий, отсутствия информации о предмете или сумме контракта, пояснила ГФС. Налогоплательщики отозвали 45 заявлений.

Как сообщалось, в конце 2017 года Верховная Рада ввела на 2018-2019 годы возможность 24-месячной рассрочки уплаты НДС равными частями при ввозе оборудования для собственного производства. Постановление о порядке предоставления такой рассрочки Кабинет министров утвердил на заседании 7 февраля 2018 года.