Экономика

10:31 12.06.2019

НБУ устал ждать спецзакон и создал подразделение для защиты потребителей финуслуг

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НБУ устал ждать спецзакон и создал подразделение для защиты потребителей финуслуг

Национальный банк Украины считает своей первоочередной задачей усиление защиты потребителей финансовых услуг и в связи с задержкой принятия закона о защите финансовых услуг создал специальное подразделение для этого, сообщил глава Нацбанка Яков Смолий на открытии Форума по финансовой инклюзии в Киеве в среду.

"Национальный банк берет на себя ответственность за защиту прав потребителей финансовых услуг и создает специальное подразделение, которое будет заниматься этими вопросами", – заявил он.

Смолий отметил, что в Нацбанке очень надеялись, что в Украине заработает реальная система защиты, закрепленная на законодательном уровне, однако парламент решил иначе.

"Однако это не повод оставлять людей один на один с их проблемами с банками и небанковскими финучреждениями", – подчеркнул глава центробанка.

По его словам, прежде всего, это позволит урегулировать систему раскрытия информации о финансовых продуктах и услугах.

Теги: #смолий #нбу #безопасность #украина
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