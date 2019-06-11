Экономика

12:47 11.06.2019

Польская UNIMOT и украинская Wexler открыли первый в Украине АЗК швейцарской сети AVIA

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Польская UNIMOT и украинская Wexler открыли первый в Украине АЗК швейцарской сети AVIA

Польская компания UNIMOT и украинская Wexler Group открыли первый на территории Украины автозаправочный комплекс (АЗК) под брендом швейцарской сети AVIA компании AVIA Association, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

АЗК расположена в Святошинском районе по адресу: Кольцевая дорога, 16.

Планируется, что до конца этого года в Украине будет открыто 15 АЗК AVIA, три из них в Киеве - в Дарницком, Оболонском и Печерском районе.

Как сообщалось, Швейцарская международная сеть автозаправочных станций Avia Association в лице польской Unimot подписала с поставщиком светлых нефтепродуктов Wexler Group меморандум о сотрудничестве в топливно-энергетическом комплексе Украины.

Ранее сообщалось, что Unimot получила разрешение от швейцарской Avia International на использование бренда в Украине и заявила о планах по открытию в стране в 2019 году первых АЗС.

Также сообщалось о планах Wexler Group значительно увеличить свое присутствие на розничном рынке нефтепродуктов Украины.

Avia была создана в 1927 году как объединение нескольких импортеров нефти в Швейцарии. В 1960-м к ней присоединился ряд международных компаний, в результате чего образовалась Avia International. В настоящее время присутствует в Швейцарии, Бельгии, Болгарии, Германии, Франции, Италии, Нидерландах, Австрии, Польше, Португалии, Сербии, Испании, Чехии, Венгрии.

Unimot S.A - энергокомпания, в сферу деятельности которой входит импорт, торговля нефтепродуктами, сжиженным и природным газом и электроэнергией.

Wexler Group является одним из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов в Украине. Объединяет такие предприятия, как "Анвитрейд", "Яуснь Транс 27", "Терминал Ойл", "OPTIMUS-LPG", "Optimus Oil

Теги: #азк #avia
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