Швейцарская AVIA открыла шестую АЗС в Украине

Швейцарская сеть AVIA открыла шестую автозаправочную станцию (АЗС) в Украине на маршруте между Киевом и аэропортом "Борисполь" возле развязки на Счастливое.

Новая станция AVIA имеет пять стендов для заправки бензином, дизтопливом, сжиженным газом, а также магазин площадью 60 кв. м.

"Я рад, что нам удалось запустить еще одну станцию AVIA в Украине, это подтверждает, что бренд AVIA был хорошо воспринят на этом рынке. Появление еще одной станции AVIA - это также хороший прогноз для достижения нашей цели на 2020 год, которая предусматривает внедрение около 30 станций нашей сети в Украине", - отметил управляющий директор сети AVIA в Польше и Украине Роберт Новек.

Как сообщалось, в июне 2019 года польская компания UNIMOT и украинская Wexler Group открыли первый на территории Украины автозаправочный комплекс (АЗК) под брендом швейцарской сети AVIA.

В течение 2020-22 годов компания планировала нарастить количество АЗК под брендом AVIA до 100 единиц.

Avia создана в 1927 году в Швейцарии, в настоящее время насчитывает свыше 3,2 тыс. станций в 15 европесйких странах.