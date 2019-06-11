Экономика

09:48 11.06.2019

"МГУ" должны быть выведены из "Нафтогаза" не позднее 1 января 2020г

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"МГУ" должны быть выведены из "Нафтогаза" не позднее 1 января 2020г

Кабинет министров уточнил условия отделения газотранспортной системы (ГТС) от НАК "Нафтогаз Украины" по модели ownership unbundling (OU-модель) и определил, что после включения структуры по управлению оператором ГТС в "Нафтогаз" она в обязательном порядке должна быть выведена не позднее 1 января 2020 года, срока истечения действующего контракта на транзит газа между "Нафтогазом" и ПАО "Газпром".

Это закреплено постановлением правительства от 5 июня №485, которое вносит изменения в постановление Кабмина от 1 июля 2016 года №496 об утверждении плана реструктуризации "Нафтогаза" с целью отделения ГТС.

Таким образом, новый контракт на транзит газа с "Газпромом", как ожидается, заключит уже новая структура, управляющая украинской ГТС.

Постановление правительства 2016 года предусматривает создание ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), 100% акций которого находится в госсобственности, а право корпоративного управления имеет Минэнергоугля.

Предполагалось также, что "МГУ" до конца 2019 года будет входить в состав "Нафтогаза" и заниматься организационными вопросами подготовки к последующему выделению ГТС, а после – получит право управления активами ГТС.

Постановление правительства от 5 июня 2019 года предписывает Минэнергоугля, Минэкономиразвития, НКРЭКУ и АМКУ разработать до 20 июня проект акта о временной передаче "Нафтогазу" полномочий по корпоративному управлению "МГУ". Этот акт должен предусматривать безусловный возврат полномочий по корпоративному управлению от "Нафтогаза" к Минэнергоугля не позднее 1 января 2020 года.

Минэнергоугля и Минэкономиразвития поручено при участии экспертов Секретариата Энергетического сообщества подать на рассмотрение правительства проект акта о независимости структуры, которая будет управлять государственными корпоративными правами в МГУ.

Как сообщалось, в настоящее время филиал АО "Укртрансгаз" – "Оператор ГТС Украины" ("ОГТСУ") - выполняет функции по технической эксплуатации ГТС. В июне планируется отработать формат работы будущего независимого "ОГТСУ". С 1 июля начнется процесс формирования отдельного юрлица - зарегистрированного в январе 2019 года ООО "ОГТСУ", на 100% принадлежащего "Уктрансгазу". Предполагается, что он завершится до конца 2019 года. В ходе этого процесса в общество будут переведены все сотрудники, которые обеспечивают транспортировку природного газа, а также заключен договор о техническом обслуживании (SLA) между "Укртрансгазом" и "ОГТСУ".

С 1 января 2020 года, после окончания транзитного договора с российским "Газпромом", планируется полностью вывести ООО "ОГТСУ" из группы "Нафтогаз" и передать его в управление "МГУ". Таким образом, процесс анбандлинга будет завершен.

Украина, следуя своим обязательствам в рамках договоров об Энергосообществе и ассоциации с ЕС, обязана выполнить требования Третьего Энергопакета, выделив из "Нафтогаза" деятельность по транспортировке газа.

Теги: #газпром #мгу #нафтогаз_украины
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