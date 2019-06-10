Экономика

14:28 10.06.2019

Акционеры Ferrexpo утвердили рекордные дивиденды по итогам 2018г, избрали совет директоров

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Акционеры Ferrexpo утвердили рекордные дивиденды по итогам 2018г, избрали совет директоров

Годовое собрание акционеров британской горнорудной компании Ferrexpo plc с активами в Украине утвердило рекордные дивиденды по итогам работы в 2018 году – $0,231 за акцию, что на 40% превышает уровень дивидендов за 2017 год ($0,165 за акцию).

Как сообщается в информации компании о результатах голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров, состоявшегося 7 июня текущего года, за финальные дивиденды в размере по $0,06 на акцию проголосовали акционеры, владеющие 99,73% акций, без учета воздержавшихся.

На собрании рассматривался отчет по итогам работы в 2018 году, при этом за его одобрение проголосовало 66,69% акционеров, против - 33,31%.

В совет директоров Ferrexpo на новый срок переизбраны Стивен Лукас (Stephen Lucas), Виталий Лисовенко, Кристофер Маве (Christopher Mawe) и Константин Жеваго, избран Лучио Дженовезе (Lucio Genovese).

В объявлении компании отмечается, что все резолюции на собрании были проголосованы путем опроса и были приняты.

"В последние недели мы связались с рядом наших акционеров по всем решениям и хотели бы поблагодарить их за предоставленную нам возможность поговорить с ними перед нашим общим собранием. Мы с разочарованием констатируем результат резолюции (по утверждению отчета за 2018 год), но рады, что большинство наших акционеров, включая основных акционеров компании, поддержало это голосование. Правление очень серьезно относится к мнению акционеров, и мы продолжим взаимодействие со всеми акционерами по данному вопросу, чтобы лучше понять причины, стоящие за результатом голосования. Председатель (компании) приветствует возможность обсудить итоги голосования с любым акционером, который пожелает это сделать", - сообщается в информации Ferrexpo.

Теги: #ferrexpo #дивиденды
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