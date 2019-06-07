Экономика

13:21 07.06.2019

"Херсоноблэнерго" реконструирует подстанцию для присоединения СЭС супруги Авакова

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"Херсоноблэнерго" реконструирует подстанцию для присоединения СЭС супруги Авакова

ООО "Кем Пивдень" (Одесская обл.) по заказу АО "Херсоноблэнерго" реконструирует подстанцию (ПС) 150/35/10кВ "Цюрюпинская" и ПС 35/10кВ "К.Лагери" для присоединения электроустановок солнечной электростанции (СЭС) ООО "Подстепное солнце" (с. Подстепное, Олешковский р-н Херсонской обл.).

Соответствующий договор стоимостью 13,1 млн грн заключен 5 июня 2019 года, сообщается в системе ProZorro.

"Подстепное солнце" принадлежит Инне Аваковой, супруге министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Как сообщалось, в начале мая Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), установила "зеленый" тариф на уровне 15,03 евроцента за 1 кВт-ч для ООО "Подстепное солнце" мощностью 9,995 МВт в Белозерском районе Херсонской области

Теги: #украина #аваков #сэс #херсоноблэнерго
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