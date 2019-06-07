Бундесбанк понизил прогнозы роста ВВП Германии на 2019 и 2020 годы

Бундесбанк ухудшил прогнозы роста экономики Германии на 2019 и 2020 гг., отметив ухудшение ситуации в промышленном секторе страны.

Согласно оценкам Бундесбанка, темпы подъема ВВП Германии в этом году замедлятся до 0,6% по сравнению с 1,5% в 2019 году. В 2020 году рост ускорится до 1,2%, ожидают эксперты германского ЦБ.

Декабрьские прогнозы Бундесбанка предусматривали рост ВВП ФРГ на 1,6% как в текущем, так и в следующем году.

"Ситуация в экономике Германии останется двойственной, - говорится в полугодовом экономическом докладе Бундесбанка. - С одной стороны, прогноз для экспорта слабый, и активность в промышленном секторе продолжает ослабляться. С другой стороны, внутренние импульсы к росту экономики сохраняются. Зарплаты и занятость продолжат расти".

"Со второй половины этого года объемы экспорта, вероятно, начнут постепенно возвращаться к росту, что поддержит промышленное производство", - отмечается в докладе.

Инфляция в Германии, согласно прогнозу Бундесбанка, в 2019 году замедлится до 1,4% с 1,9% годом ранее, а в 2020 году ускорится до 1,5%. Декабрьские прогнозы предусматривали инфляцию в текущем году на уровне 1,4%, в следующем - 1,8%.

Объем германского экспорта в апреле 2019 года рухнул на 3,7% по сравнению с мартом - максимальными темпами с августа 2015 года, сообщило в пятницу Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis).

Тем временем, согласно данным министерства экономики и труда ФРГ, также обнародованным 7 июня, объем промышленного производства в Германии в апреле упал на 1,9% по сравнению с мартом, снижение стало самым высоким за 4 года.