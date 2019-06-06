УЗА считает желание "Укрзализныци" экспортировать зерно ответом на требования ускорить допуск частной тяги

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) считает желание "Укрзализныци" заняться экспортом зерна ответной реакцией на требование бизнеса ускорить допуск частной тяги на железную дорогу, сообщил глава УЗА Николай Горбачев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Я даже не допускаю такой возможности. Думаю, что требования зернового рынка ускорить допуск частных операторов локомотивной тяги спровоцировали ответную реакцию, выраженную господином Рязанцевым в такой саркастической форме. У государства уже есть и ГПКЗУ, и Аграрный фонд, поэтому заняться непрофильным бизнесом УЗ никто не позволит", - отметил президент УЗА.

По его мнению, если "Укрзаализныця" все-таки станет зернотрейдером, это вызовет "реакцию международного сообщества".

"УЗ, имея монополию на локомотивную тягу, создаст для себя преференционные условия в доставке зерновых грузов, что будет нарушать и антимонопольное законодательство, и взятые на себя Украиной обязательства при подписании соглашения с ЕС", – объяснил Николай Горбачев.

Как сообщалось, Андрей Рязанцев заявил о желании "Укрзализныци" начать экспорт зерна, закупая его в фермеров. "Таким образом, мелкие предприятия будут обеспечены доступом к экспортным мощностям. С другой стороны, для нас это тоже интересно, поскольку мы сможем дополнительно привлекать ресурсы на внешнем рынке", – сказал Рязанцев.

В то же время, по мнению замдиректора "Нибулона" Владимира Клименко, данная идея является интересной, однако выходит за рамки деятельности УЗ как перевозчика.