"Нова Пошта" возобновила услугу по доставке из американского онлайн-магазина iHerb

"Нова Пошта Интернешнл", входящая в группу компаний "Нова Пошта", возобновила услугу по доставке заказов с сайта онлайн-ритейлера косметики и парфюмерии iHerb (США), сообщается на сайте компании.

Клиенты компании смогут забирать свои заказы в отделениях "Нова Пошта", в почтоматах или выбирать курьерскую доставку. Срок доставки – 7-10 дней.

Чтобы заказать доставку через "Нова Пошта Интернешнл" на сайте iHerb, нужно во вкладке "доставка" выбрать опцию с логотипом Nova Poshta International или Boxberry (партнер "Нова Пошта Интернешнл").

"Клиенты неоднократно просили нас и писали в iHerb предложения вернуть доставку "Нова Пошта Интернешнл". Мы сделали все возможное, чтобы каждый житель нашей страны снова мог удобно и быстро получать свои заказы", - цитируется в сообщении директор "Нова Пошта Интернешнл" Юрий Беневитский.

В "Нова Пошта" подчеркивают, что спрос на товары из этого онлайн-магазина в Украине достаточно высокий.

"Средний чек посылки с iHerb составляет $76, средний вес – 2,4 кг. Чаще всего заказывают киевляне 25-34 лет, также активно делают покупки жители Харькова, Днепра, Одессы и Львова. Самые востребованные категории: конфеты, биологически активные добавки к пище (БАДы), витамины и косметика", - сообщают в компании.

Интерес к покупкам на iHerb в "Нова Пошта" объясняют широким выбором товаров - сайте американского онлайн-ритейлера представлено более 35 тыс. наименований товаров от разных брендов, цены на которые ниже, чем в Украине.

Как сообщалось, в середине мая "Нова Пошта" запустила Хмельницкий инновационный терминал (ХИТ) - ключевой объект инфраструктуры компании в Западной Украине.

"Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн ед. отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. В 2019 году планирует достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании превышает 3,3 тыс. отделений по всей стране.