Кабмин утвердил порядок перерасчета стоимости услуг по управлению многоквартирным домом

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил порядок перерасчета стоимости услуг по управлению многоквартирным домом в случае ненадлежащего предоставления услуги.

"Новый порядок позволяет жителям платить только за фактически потребленные услуги. Дает право уменьшить счета в случае некачественной услуги или ее непредоставления. Порядок устанавливает четкие взаимоотношения с управляющим и позволяет избежать недоразумений в части начисления платы", - цитируется в сообщении пресс-службы вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКЗ Геннадий Зубко.

По его словам, на сегодня создана необходимая правовая база для внедрения рынка управляющих жильем.

Согласно утвержденному порядку, перерасчет проводится в течение месяца по заявлению управляющего или по признанию им акта-претензии со стороны потребителей.

Кроме того, в порядке определяются требования к подтверждению объема фактически предоставленной услуги и убытков управляющего, устанавливаются особенности перерасчета за техобслуживание и энергоснабжение лифтов, а также содержание, обслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем.

Документ также определяет условия, при которых перерасчет не проводится, в частности, если управляющий сэкономил средства при предоставлении услуг и при этом не нарушил периодичность проведения работ по содержанию или ремонту имущества многоквартирного дома.