Экономика

14:02 05.06.2019

Стратегія держборгу України побудована на повільній девальвації гривні до 30,7 грн/$1 до кінця 2022 року

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Стратегія держборгу України побудована на повільній девальвації гривні до 30,7 грн/$1 до кінця 2022 року

Курс гривні до кінця 2019 року знизиться до 28 грн/$1, а до 2020 року - до 29,4 грн/$1 - на такому прогнозі будується Середньострокова стратегія управління держборгом України на 2019-2022 рр., схвалена Кабінетом Міністрів на засіданні в середу.

Згідно з документом, текст якого надійшов у розпорядження агентства "Інтерфакс-Україна", до кінця 2021 року національна валюта подешевшає до 30,5 грн/$1, а ще через рік - до 30,7 грн/$1.

У стратегії уточнюється, що в середньому за рік курс гривні до долара становитиме в 2019 році - 27,4 грн/$1, в 2020-му - 28,2 грн/$1, у 2021-му - 29,4 грн/$1 і в 2022 році - 30 грн/$1, а курс долара до євро очікується на рівні майже $1,145/EUR1.

Документ також передбачає, що після уповільнення до 2019 року з 3,3% до 2,8% українська економіка прискорить зростання в 2020 році до 3,3%, у 2021 році - до 3,8% і в 2022 році - до 4,1%.

Як повідомлялося, згідно з ухваленою стратегією прямий держборг України, що становить 52,3% ВВП на кінець 2018 року, за підсумками 2019 року знижено до 51,1% ВВП, а до 2022 року - до 42,4% ВВП.

Сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг України у квітні 2019 року зріс на 1,3%, або на $1,03 млрд - до $79,82 млрд. У національній валюті держборг зменшився на 1% - до 2,125 трлн грн завдяки зміцненню гривні.

Гарантований державою борг за квітень скоротився на 0,7% - до $10,49 млрд (у гривні - на 3%, до 279,3 млрд грн), зокрема зовнішній - на 0,9%, до $10,1 млрд (у доларах - на 3,1%, до 268,9 млрд грн).

Завдяки зміцненню гривні та погашенню частини валютних боргів частка доларових зобов'язань у загальній структурі держборгу України за підсумками квітня знизилася до 42,4%, в SDR - до 15,6%, в євро - до 9,2%, тоді як у гривні - зросла до 31,8%. Крім того, 0,4% і 0,7% держборгу номіновано відповідно в канадських доларах та ієнах.

Офіційний курс гривні, за яким Мінфін розраховує держборг, у квітні зміцнився до 26,619 грн/$1 із 27,249 грн/$1 на кінець березня і 27,688 грн/$1 на початок року. Однак на початку червня він знизився до 27,206934 грн/$1.

Теги: #девальвація #держборг #гривня_курс #україна #кабмін
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