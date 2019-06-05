Экономика

14:02 05.06.2019

Стратегия госдолга Украины построена на медленной девальвации гривни до 30,7 грн/$1 к концу 2022г

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Стратегия госдолга Украины построена на медленной девальвации гривни до 30,7 грн/$1 к концу 2022г

Курс гривни к концу 2019 года снизится до 28 грн/$1, а к 2020 году – до 29,4 грн/$1 – на таком прогнозе строится Среднесрочная стратегия управления госдолгом Украины на 2019-2022 гг., принятая Кабинетом министров на заседании в среду.

Согласно документу, текст которого поступил в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина", к концу 2021 года национальная валюта подешевеет до 30,5 грн/$1, а спустя еще год – до 30,7 грн/$1.

В стратегии уточняется, что в среднем за год курс гривни к доллару составит в 2019 году – 27,4 грн/$1, в 2020 – 28,2 грн/$1, в 2021 – 29,4 грн/$1 и в 2022 году – 30 грн/$1, а курс доллара к евро ожидается на уровне около $1,145/EUR1.

Документ также предполагает, что после замедления к 2019 году с 3,3% до 2,8% украинская экономика ускорит рост в 2020 году до 3,3%, в 2021 год – до 3,8% и в 2022 году – до 4,1%.

Как сообщалось, согласно принятой стратегии прямой госдолг Украины, составивший 52,3% ВВП на конец 2018 года, по итогам 2019 года будет снижен до 51.1% ВВП, а к 2022 году – до 42,4% ВВП.

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в апреле 2019 года вырос на 1,3%, или на $1,03 млрд - до $79,82 млрд, что составляет нескольким менее 59% ВВП. В национальной валюте госдолг уменьшился на 1% - до 2,125 трлн грн благодаря укреплению гривни.

Гарантированный государством долг за апрель сократился на 0,7% - до $10,49 млрд (в гривне – на 3%, до 279,3 млрд грн), в том числе внешний – на 0,9%, до $10,1 млрд (в долларах – на 3,1%, до 268,9 млрд грн).

Благодаря укреплению гривни и погашению части валютных долгов доля долларовых обязательств в общей структуре госдолга Украины по итогам апреля снизилась до 42,4%, в SDR – до 15,6%, в евро – до 9,2%, тогда как в гривне – выросла до 31,8%. Кроме того, 0,4% и 0,7% госдолга номинировано соответственно в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает госдолг, в апреле укрепился до 26,619 грн/$1 с 27,249 грн/$1 на конец марта и 27,688 грн/$1 на начало года. Однако в начале июня он снизился до 27,206934 грн/$1.

Теги: #госдолг #гривня_курс #украина #девальвация #кабмин
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