Экономика

13:43 05.06.2019

Кабмин утвердил механизм использования госсредств для восстановления транспортной инфраструктуры в зоне отчуждения ЧАЭС

2 мин читать
Кабмин утвердил механизм использования госсредств для восстановления транспортной инфраструктуры в зоне отчуждения ЧАЭС

Кабинет министров Украины одобрил инициативу Министерства экологии и природных ресурсов об утверждении порядка использования госсредств на восстановление транспортной инфраструктуры в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду.

Согласно проекту постановления, получателем бюджетных средств, выполняющим восстановлением инфраструктуры, может быть лицо, которое имеет не менее двух лет опыта работы по соответствующему профилю. Предприятие должно иметь бездефицитный финансовый план на текущий год, а также финансово-экономические расчеты осуществления работ.

Кроме того, предприятие не должно иметь просроченную задолженность по предоставленным банками кредитам, а его деятельность предприятия за последние два года должна быть неубыточной.

"Заказчик работ по корректировке проектной документации и выполнении завершения работ обязан ежемесячно не позднее 10 числа подавать ответственному исполнителю бюджетной программы отчет об использовании авансового платежа и информацию об остатках средств, для их отправки не позднее 15 числа главному распорядителю бюджетных средств", - отмечается в проекте постановления.

Согласно приказу Госагентства по управлению зоной отчуждения от 20 мая 2019 года, на текущий год в рамках инвестиционного проекта "Восстановление объектов транспортной инфраструктуры зоны отчуждения" ГСП "Чернобыльский спецкомбинат" выделено 81,4 млн грн.

Средства, в частности, планируется направить на реконструкцию моста через р. Уж в с. Череваш и реконструкцию моста через лесную реку возле с. Залесье (оба Иванковский район Киевской обл.).

Теги: #инфраструктура #чаэс #украина #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:27 05.06.2019
В Минске проходит встреча ТКГ

В Минске проходит встреча ТКГ

13:24 05.06.2019
Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку в связи с убийством ребенка в Переяслав-Хмельницком

Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку в связи с убийством ребенка в Переяслав-Хмельницком

13:18 05.06.2019
Поток туристов в Чернобыльскую зону в 2019г может увеличиться вдвое

Поток туристов в Чернобыльскую зону в 2019г может увеличиться вдвое

13:09 05.06.2019
Кабмин утвердил стратегию сокращению госдолга Украины до 52% ВВП в 2019г и 42% ВВП в 2022г

Кабмин утвердил стратегию сокращению госдолга Украины до 52% ВВП в 2019г и 42% ВВП в 2022г

13:03 05.06.2019
НАБУ проводит обыски в здании ФФУ по делу о возможных злоупотреблениях при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием

НАБУ проводит обыски в здании ФФУ по делу о возможных злоупотреблениях при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием

12:56 05.06.2019
Гройсман поручил МЭРТ и Счетной палате сформировать группу для аудита госзаймов до 2014г

Гройсман поручил МЭРТ и Счетной палате сформировать группу для аудита госзаймов до 2014г

12:40 05.06.2019
Продажа э/э на аукционах по двухсторонним договорам будет осуществляться через УЭБ в течение 3 мес.

Продажа э/э на аукционах по двухсторонним договорам будет осуществляться через УЭБ в течение 3 мес.

12:29 05.06.2019
Больше половины украинцев поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО

Больше половины украинцев поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО

12:27 05.06.2019
В Верховную Раду имеют шансы пройти пять политсил

В Верховную Раду имеют шансы пройти пять политсил

12:23 05.06.2019
Две трети украинцев выступают за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в Украине

Две трети украинцев выступают за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин утвердил стратегию сокращению госдолга Украины до 52% ВВП в 2019г и 42% ВВП в 2022г

Продажа э/э на аукционах по двухсторонним договорам будет осуществляться через УЭБ в течение 3 мес.

Кабмин обяжет "Нафтогаз" установить для населения цену на газ на июнь в размере 8 тыс. грн, на июль – 7,7 тыс. грн

Зеленский после встречи с Дудой: нужно бороться за сохранение стратегической роли ГТС Украины и противодействовать "Северному потоку-2"

Зеленский: Слухи о дефолте Украины не имеют ничего общего с моей позицией

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" хочет стать экспортером зерна

Кабмин обяжет "Нафтогаз" установить для населения цену на газ на июнь в размере 8 тыс. грн, на июль – 7,7 тыс. грн

"Укрзализныця" и "Словацкие железные дороги" с 9 июня открывают регулярное ж/д сообщение между Кошице в Мукачево

"Укртрансгаз" заявляет о преддефолтном состоянии из-за несанкционированного отбора газа

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2019г до 2,6%

Зеленский после встречи с Дудой: нужно бороться за сохранение стратегической роли ГТС Украины и противодействовать "Северному потоку-2"

Зеленский: Слухи о дефолте Украины не имеют ничего общего с моей позицией

Анонсированная забастовка сотрудников "Аэрохендлинга" является манипуляцией и не повлияет на работу аэропорта "Борисполь" - аэропорт

Рекордное потребление кофе в мире не ведет к росту доходов фермеров - FT

Аналитики сомневаются в силе спроса на электромобили Tesla

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА