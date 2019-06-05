Поток туристов в Чернобыльскую зону в 2019г может увеличиться вдвое

Поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения в 2019 году после выхода мини-сериала "Чернобыль" может возрасти вдвое по сравнению с 2018 годом – до 150 тыс. человек, считает директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

"В этом году мы рассчитывали выйти на 100-110 тыс. туристов из-за обычного роста спроса на чернобыльский туризм, тогда как в прошлом году было 70 тыс. туристов. Но учитывая выход сериала, можем выйти на 150 тыс. человек", – сказал Емельяненко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, 90% туристов составляют иностранцы, несмотря на то, что стоимость тура для граждан Украины в три-четыре раза дешевле.

Эксперт отметил, что из-за сложной подготовки гидов и специфики темы Чернобыля, увеличения количества туроператоров, предлагающих экскурсии в зону отчуждения, ожидать не стоит.

Глава подкомитета Верховной Рады по вопросам туризма, курортов и рекреации, народный депутат Анна Романова отмечает текущее увеличение количества заявок на экскурсии в Чернобыль на 30%. "На сегодня выросло количество заявок на посещение приблизительно на 30%. Но нужно понимать, что бум ожидается чуть позже. Только вчера вышла последняя серия, многие еще не посмотрели сериал и потенциальные желающие ждут удачного момента для посещения Украины, изучают возможности", – сообщила Романова.

Она также считает, что сложность подготовки гидов и специфика темы могут ограничивать рост количества туроператоров.

"Сейчас это приблизительно пять качественных туроператоров. Рост может быть, но тут важно качество. Чернобыльская тема – это самый сложный турпродукт в Украине, а, может, и в мире. Это работа в сложных условиях, со специальной подготовкой гидов. Гид должен знать несколько языков, быть подкованным в физике, радиологии, истории СССР. Экскурсия длится 12 часов, туристы приезжают со всего мира, часто это ученые или студенты всемирно известных университетов, они задают конкретные профильные вопросы. Поэтому очень важно качество работы с туристами, безопасный транспорт, дозиметры, рации, аудио-видео-полиграфия, и другое", – подчеркивает нардеп.

Кроме того, с увеличением потока туристов возникает проблема ограниченной пропускной способности контрольных пунктов Чернобыльской зоны и загруженности локаций.

"Есть понятие пропускной способности чернобыльской зоны. Она не резиновая, и нам уже приходится управлять группами, разводить по разным местам, расширять маршруты. С ростом оборота в срочном порядке готовим новых гидов, готовим новые локации совместно с администрацией чернобыльской зоны отчуждения. Планируется открытие новых контрольно-пропускных пунктов для обеспечения въезда большего количества туристов. Мы также строим новые маршруты, в том числе водный, на каяках, и в другие части чернобыльской зоны, которые сейчас закрыты", – сообщил Емельяненко.

Он также добавил, что совместно с управлением туризма Киевской горгосадминистрации идет работа над созданием комплексных туров, включающих экскурсию по Киеву, по местам съемок сериала.