Экономика

13:09 05.06.2019

Кабмин утвердил стратегию сокращению госдолга Украины до 52% ВВП в 2019г и 42% ВВП в 2022г

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Кабмин утвердил стратегию сокращению госдолга Украины до 52% ВВП в 2019г и 42% ВВП в 2022г

Прямой государственный долг Украины, составивший 52,3% ВВП на конец 2018 года, по итогам 2019 года будет снижен до 52% ВВП, а к 2022 году – до 43% ВВП, описала цели принятой Кабинетом министров в среду Среднесрочной стратегии управления госдолгом на 2019-2022 годы министр финансов Оксана Маркарова.

"Мы с вами не просто запланировали, мы с вами достигнем этих показателей: в 2019 году мы снизим долг к ВВП до 52% и план на следующие три года – это снизить до 2022 года до 43%", – сказала она, представляя документ.

Глава Минфина уточнила, что с учетом гарантированного госдолга в первом квартале этого года совокупный госдолг Украины снизился с 60,9% ВВП менее чем до 59% ВВП.

Согласно проекту документа, поступившему в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина", соотношение прямого госдолга к ВВП должно сократиться до 51,1% ВВП к концу 2019 года и 42,4% – к концу 2022 года.

Стратегия также предполагает снижение соотношения долга к ВВП в конце 2019 года на уровне 52,1%, в 2020-м - до 47%, а 2021-м - до 44,9%, указывается в документе.

"Во-первых, мы увеличиваем долю нашего долга в национальной валюте. Второе - мы не повторяем больше ошибок прошлого, когда несколько лет подряд нам предстоят большие выплаты. Мы запускаем наши инструменты таким образом, чтобы в будущем все погашения были равномерными", - сказала Маркарова, представляя документ на заседании правительства в среду.

Средневзвешенный срок по погашению государственного долгом по состоянию на конец прошлого года составляет 8,9 лет: 10 лет - по внутреннему долгу и 8,1 года по внешнему.

"Сглаживание пиков рефинансирования будет осуществляться путем привлечения нового долга с более долгим сроком погашения, что ограничит погашения в указанные годы (2019-2022 - ИФ), а также путем проведения активных операций по управления государственным долгом", - указывается в стратегии.

Как сообщалось, совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в апреле 2019 года вырос на 1,3%, или на $1,03 млрд - до $79,82 млрд. В национальной валюте госдолг уменьшился на 1% - до 2,125 трлн грн благодаря укреплению гривни.

Гарантированный государством долг за апрель сократился на 0,7% - до $10,49 млрд (в гривне – на 3%, до 279,3 млрд грн), в том числе внешний – на 0,9%, до $10,1 млрд (в долларах – на 3,1%, до 268,9 млрд грн).

Теги: #маркарова #госдолг #украина #ввп #кабмин
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