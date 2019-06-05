"Укрзализныця" хочет стать экспортером зерна

"Укрзализныця" (УЗ) хочет начать экспорт зерна как юридическое лицо, закупая зерно у фермеров, сообщил директор по развитию УЗ Андрей Рязанцев на аграрном форуме в рамках выставки "Агро-2019".

"Мы сейчас просчитываем возможность участия УЗ в закупке груза и перевозке его на экспорт. Таким образом, мелкие предприятия будут обеспечены доступом к экспортным мощностям. С другой стороны, для нас это тоже интересно, поскольку мы сможем дополнительно привлекать ресурсы на внешнем рынке", – объяснил Рязанцев.

В то же время, по мнению замдиректора "Нибулона" Владимира Клименко, данная идея является интересной, однако выходит за рамки деятельности УЗ как перевозчика.

По словам Андрея Рязанцева, по состоянию на 4 июня парк частных зерновозов впервые превысил количество зерновозов "Укрзализныци" (свыше 11 тыс. вагонов), и дальше расширять его нет смысла, поскольку при этом не будет расти перевозка. В то же время, дефицит тяги остается актуальным. По словам Рязанцева, в перевозке зерна существует большая диспропорция в объемах перевозки в течение года. УЗ рассматривает возможность приоритизации тех или иных видов перевозок в зависимости от сезона, однако, по словам Андрея Рязанцева, инициатива должна исходить от профильных министерств.