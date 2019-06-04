Экономика

16:51 04.06.2019

НБУ в июне может сохранить учетную ставку на уровне 17,5% - банкиры

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НБУ в июне может сохранить учетную ставку на уровне 17,5% - банкиры

 Национальный банк Украины (НБУ) в июне может сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"На наш взгляд, в условиях роста политических рисков, сохранения относительно высокого инфляционного давления со стороны факторов потребительского спроса и курсовой динамики, "пробуксовки" программ сотрудничества с международными финансовыми донорами на фоне пиковых выплат по государственному долгу целесообразным является сохранение ключевой ставки на текущем уровне", - сказал старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик.

Аналогичной точки зрения придерживается и председатель правления Айбокс Банка Галина Хейло: "Думаю, учетная ставка пока останется прежней. В условиях нынешней политической турбулентности, пиковых выплат по госдолгу осенью, а также, скорее всего, неполучением до конца года очередного транша от МВФ, снижение ставки будет экономически нецелесообразным", сказала банкир.

По ее оценке, при благоприятных условиях учетная ставка может снизиться до конца текущего года не более чем до 16,5% годовых.

"Существенного снижения учетной ставки до конца года не произойдет, она может уменьшиться максимум на 1%, хотя и такая вероятность выглядит достаточно сомнительно", - сказала Хейло.

Начальник отдела по работе с инвесторами банка "Кредит Днепр" Андрей Приходько также полагает, что НБУ не будет в июне менять учетную ставку.

"На мой взгляд, ставка останется неизменной. Во-первых, после предыдущего снижения учетной ставки и последующего падения ставок по ОВГЗ заметно снизился спрос на данные ценные бумаги. На последнем аукционе Минфин привлек только 3,6 млрд грн, в то время как в середине апреля привлекал 13 млрд грн. Кроме того, неопределенность относительно дальнейшего сотрудничества с МВФ и все еще значительный объем долговых выплат (до конца года нужно выплатить $5 млрд при золотовалютных резервах чуть выше $19 млрд) создают предпосылки для давления на курс гривни и, соответственно, инфляцию", - сказал он.

По оценке Приходько, НБУ может снизить учетную ставку ближе к концу года при благоприятных условиях.

"Если говорить о перспективах дальнейшего снижения учетной ставки, следует иметь в виду, что в первом квартале украинская экономика резко замедлила рост до 2,2% с 3,5% в четвертом квартале 2018 года. Следовательно, необходимость стимулировать экономику через снижение ставки есть, но при благоприятных сопутствующих условиях. НБУ может еще раз снизить учетную ставку ближе к концу года после прохождения пика платежей, проведения парламентских выборов, получения нового финансирования от МВФ и других международных кредиторов", - сказал эксперт.

Начальник управления стратегического планирования Укргазбанка Виктор Пастернак также считает, что в текущем месяце центробанк сохранит ставку на уровне 17,5% годовых.

"Во избежание дальнейшего ускорения инфляции НБУ, скорее всего, не станет пересматривать ставку", - сказал он.

По его оценке, в случае увеличения темпов инфляции не исключается повышение учетной ставки.

Вместе с тем, председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов считает, что НБУ в июне может продолжить начатое в апреле снижение учетной ставки: "Я ожидаю дальнейшее снижение учетной ставки на 0,25-0,5% уже в июне. Как правило, в летний период инфляция идет на спад, макроэкономические показатели достаточно стабильные", - сказал он.

По оценке банкира, до конца текущего года учетная ставка может снизиться не более чем до 16% годовых. "Максимально учетная ставка может опуститься до 16% в 2019 году, однако не факт, что это произойдет. Все будет зависеть от экономической политики государства, продолжения сотрудничества с МВФ и удержания инфляции в целевом диапазоне", - сказал он.

Как сообщалось, НБУ с 26 апреля 2019 года снизил учетную ставку до 17,5% с 18%. До этого НБУ четыре раза сохранял учетную ставку на уровне 18% годовых.

Теги: #учетная_ставка #банкиры #нацбанк
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