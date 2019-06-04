Норвежская Scatec Solar приступила к строительству СЭС на 148 МВт в Николаевской области

Норвежская компания Scatec Solar совместно с китайской корпорацией PowerChina Guizhou Engineering Co. Ltd. приступила к реализации проекта по строительству солнечной электростанции (СЭС) "Прогрессовка" мощностью 148 МВт (с.Прогрессовка Николаевской обл.).

Как сообщила пресс-служба компании, общая стоимость проекта составляет EUR124 млн. Power China покрывает 65% капитальных затрат на проект. Запуск станции запланирован на первую половину 2020 года.

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Как сообщалось, норвежская Scatec Solar в 2018 году учредила и приобрела около полдюжины компаний в Украине для осуществления своих проектов по строительству СЭС.

Компания получила 51% в Rengy Bioenergy, остальные 49% принадлежат украинскому девелоперу Rengy Development. В конце 2018 года компании начали строить СЭС в Николаевской области мощностью 47 МВт. Вначале текущего года норвежцы также начали строительство СЭС "Камянка" на 30 МВт в Черкасской области Scatec Solar. Для этого они приобрели 100% ООО "Чиста Энергия 2011".

Помимо двух указанных СЭС, получивших финансирование, Scatec Solar имеет портфель проектов на 174 МВт в стадии девеломпента. Таким образом, общий портфель проектов Scatec Solar в Украине составляет 251 МВт стоимостью EUR193 млн. Проекты Scatec Solar еще на 163 МВт находятся в стадии разработки.

Для их осуществления в 2018 году компания также учредила Scatec Solar Ukraine Opr Comp (EPC). В 2018 году через голландскую "дочку" Scatec Solar Ukraine B.V. норвежцы стали собственниками 100% украинских ООО "Атлас Кэпитал Энерджи", "Гринтэко СЭС", "Прогрессовка" и "Богуславэнерджи".