Экономика

11:13 04.06.2019

МАУ с 14 июня запускает прямые рейсы из Херсона в Бургас

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МАУ с 14 июня запускает прямые рейсы из Херсона в Бургас

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) с 14 июня текущего года запускает прямые рейсы из Херсона в Бургас (Болгария), сообщается на странице авиаперевозчика в Facebook.

Согласно данным в системе бронирования МАУ, перелеты будут осуществляться еженедельно: из Херсона - по вторникам и пятницам в 22:20, из Бургаса – по средам и субботам в 00:40. Длительность полета - 1 час 20 минут.

Стоимость билета в одну сторону с багажом (до 23 кг) стартует от 1,8 тыс. грн.

Как сообщалось, МАУ с 15 июня 2019 года начнет выполнять прямые полеты из Одессы в Вильнюс (Литва).

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из ее конечных бенефициаров является бизнесмен Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с более 50-ти городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковку с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира.

Сегодня в состав флота МАУ входят 42 авиалайнера различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним возрастом 9,7 лет. Средний возраст парка МАУ - 11,6 лет. МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Базовым аэропортом является Международный аэропорт "Борисполь" (KBP).

Теги: #мау #болгария
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