"Метинвест" сохранил 42-е место среди мировых производителей стали в 2018г - Worldsteel

"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, по итогам 2018 года занял 42-е место в списке крупнейших мировых производителей стали с объемом 9,37 млн тонн по сравнению с 42-м же местом в 2017 году с объемом 9,59 млн тонн стали, 37-м местом в 2016 году с объемом 10,34 млн тонн стали, 40-м местом в 2015 году (9,65 млн тонн) и 33-м местом в 2014 году (11,18 млн тонн).

Согласно обнародованному в понедельник Всемирной ассоциацией производителей стали (World Steel Association, Worldsteel) ежегодному сборнику мировых производителей стали, крупнейшей сталелитейной компанией по итогам прошлого года осталась ArcelorMittal с объемом производства 96,42 млн тонн (в 2017-м - 97,03 млн тонн).

Затем идут China Baowu Group - 67,43 млн тонн (65,39 млн тонн), Nippon Steel с 49,22 млн тонн (47,36 млн тонн, при этом отмечается, что формально компания именуется NSSMC - Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, а объемы производства включают Nippon Steel Nisshin Co. Ltd., Nippon Steel Stainless Steel Corporation, Ovako Group и часть USIMINAS, в которой принадлежит 31,45% голосующих акций).

Далее следуют HBIS Group (включая объемы Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd и MAKSTIL A.D. в Македонии), объем стали за прошлый год - 46,80 млн тонн (45,56 млн тонн), и POSCO 42,86 млн тонн (42,19 млн тонн).

В списке из 50 крупнейших мировых производителей стали по итогам 2018 года, как и по итогам 2017-го, 2016-го, 2015-го и 2014 гг., кроме "Метинвеста", украинских компаний нет. Корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), находившаяся по итогам 2013 года на 44-м месте с объемом производства 7,9 млн тонн, по итогам 2014-го, 2015-го, 2016-го, 2017 и 2018 гг. выпала из списка лидеров.

Среди российских компаний НЛМК заняла 17-е место с объемом 17,39 млн тонн (по итогам 2017 года - 17 место с 17,08 млн тонн), Evraz group - 30-е место с 13,02 млн тонн (28-е место с 14,03 млн тонн), Магнитогорский МК - 31-е с 12,66 млн тонн (30-е с 12,86 млн тонн), "Северсталь" - 34-е место с 12,04 млн тонн (34-е место с 11,65 млн тонн).

По данным Worldsteel, Украина в 2018 году произвела 21,1 млн тонн стали и заняла 13-е место (в 2017 году - 21,4 млн тонн, 12-е место), объем производства чугуна составил 20,6 млн тонн (20,1 млн тонн), при этом на экспорт в прошлом году было поставлено страной 3 млн тонн стали, видимое потребление чугуна в Украине составило 17,6 млн тонн. Видимое потребление стали в 2018 году в Украине составило 4,6 млн тонн (4,5 млн тонн), при этом потребление на одного человека достигло 105,6 кг (в 2017-м – 100,7 кг/чел.).

В среднем в мире в 2018 году видимое потребление стали составило 224,5 кг/чел. (216,3 кг/чел.), лучшие показатели – в Южной Корее 1047,2 кг/чел. (1104,6 кг/чел.), Тайване 753,5 кг/чел. (748 кг/чел.), Чехии 703 кг/чел. (649,8 кг/чел.), Китае 590,1 кг/чел. (549 кг/чел), Японии 514,1 кг/чел. (505 кг/чел.) и Германии 495,5 кг/чел. (499,1 кг/чел.).

По итогам 2018 года, Украина заняла 10-е место мирового рейтинга крупнейших экспортеров стали, реализовав на внешних рынках 15,1 млн тонн металлопродукции (в 2017-м - 12-е место с 15,2 млн тонн), первое место у Китая - 68,8 млн тонн (74,8 млн тонн), Россия – на 3-м месте с 33,3 млн тонн (4-е место с 31,1 млн тонн).

Вместе с тем в рейтинге нетто-экспортеров Украина заняла пятое место в мире с объемом 13,5 млн тонн (в 2017-м - четвертое место с 13,8 млн тонн), первое у Китая с 54,4 млн тонн (первое с 60,9 млн тонн), второе – у Японии с 29,8 млн тонн (второе с 31,2 млн тонн), а Россия – на третьем месте с 27 млн тонн (третье место с 24,9 млн тонн).

Наибольшими импортерами металла в прошлом году был ЕС-28 с 44,9 млн тонн, исключая межрегиональную торговлю (в 2017-м ЕС-28 также занимала первое место с 41,2 млн тонн импорта), США с 31,7 млн тонн (в 2017-м также занимала второе место с 35,4 млн тонн). В рейтинге нетто-импортеров по итогам 2018 года лидирует США с 23,1 млн тонн (1-е место с 25,2 млн тонн), на втором месте - ЕС с 16,5 млн тонн, на третьем - Таиланд с 13,6 млн тонн (было второе место с 12,6 млн тонн).