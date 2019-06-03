Экономика

13:17 03.06.2019

РФ выдала разрешения на поставку дизтоплива и LPG, урезав их на 75% и 60%

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РФ выдала разрешения на поставку дизтоплива и LPG, урезав их на 75% и 60%

Министерство экономического развития Российской Федерации выдало специальные разрешения на экспорт в Украину дизельного топлива и сжиженного природного газа (LPG), однако значительно урезало объемы поставок, сообщил директор консалтинговой группы "А-95" (Киев) Сергей Куюн на странице в соцсети Facebook.

Так, по его данным, согласованные объемы поставок дизтоплива на июнь на 75% ниже показателя среднемесячного экспорта в Украину в 2019 году (около 240 тыс. тонн), сжиженного природного газа – на 60% (среднемесячный показатель по году – 52 тыс. тонн).

"Россия выдала разрешения на поставки дизтоплива и сжиженного газа в Украину с 1 июня. Но обрезала их 75% и 60% соответственно… Если исходить из существующих данных, то в июне рынку нужно найти около 150 тыс. тонн дизтоплива (25% рынка) и 20 тыс. тонн сжиженного газа (15% рынка). Много это или мало? Для дизтоплива – много, для газа – поменьше, но тоже непросто. Пока по обоим продуктам есть хорошие запасы, так что переход будет плавным", – написал он.

Кроме того, Куюн акцентировал внимание на том, что РФ будет ежемесячно согласовывать своим экспортерам поставки в Украину, что будет держать рынок в постоянном напряжении. Проблемным также является и вопрос, как Россия будет реагировать на заявки по повышению квот. Это, в свою очередь, повлияет на то, будут ли украинские трейдеры контактировать дизтопливо и сниженный газ из альтернативных источников поставок.

Он добавил, что на фоне ограничений России цена на дизтопливо может вырасти на 1-1,5 грн/литр, на газ - более существенно.

Теги: #россия #украина #дизтопливо #lpg #топливо #куюн #газ
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