Экономика

20:16 31.05.2019

Секретарь СНБО допускает запуск рынка электроэнергии с 1 июля

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Секретарь СНБО допускает запуск рынка электроэнергии с 1 июля

Сценарий запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля, как это предусматривает действующее сегодня законодательство, возможен, и поэтому к нему также нужно готовиться, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк.

По итогам совещания в СНБО в пятницу он подчеркнул журналистам, что при таком сценарии все ответственные структуры обязаны "ежесуточно работать", чтобы снизить его возможное негативное влияние на экономику страны.

Данилюк сообщил, что главу СНБО президента Украины Владимира Зеленского на совещании смутили кардинально противоположные мнения субъектов рынка э/э по данному вопросу, поэтому глава государства отвел две недели на формирование единой позиции относительно целесообразности переноса намеченного на 1 июля запуска новой модели рынка э/э и рассмотрение ее на СНБО.

По словам Данилюка, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), говорит о готовности управлять ситуацией при работе рынка э/э по новым правилам, тогда как участники рынка и парламентарии утверждают обратное.

Секретарь СНБО сообщил, что ведущую роль в формировании единой позиции должен играть Кабинет министров.

По его словам, многое зависит также от способности и готовности парламента принять закон о переносе рынка, без которого реформу отложить невозможно. Он добавил, что существует также неопределенность в вопросе срока переноса – на три, девять месяцев либо на год.

"Если в результате анализа мы сейчас выйдем на то, что закон ("О рынке э/э") нужно все-таки отложить, то должна быть встреча с депутатами Верховной Рады. Если последствия (запуска рынка с 1 июля - ИФ) будут чрезвычайно критическими, это (принятие закона о переносе запуска рынка э/э – ИФ) должно стать приоритетом №1", - подчеркнул Данилюк.

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового модели рынка э/э. Единый покупатель и продавец э/э – ГП "Энергорынок" – ликвидируется. Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).

Народные депутаты Александр Домбровский (глава профильного Комитета ВР) и Лев Пидлисецкий 22 мая 2019 года зарегистрировали законопроект №10318 о переносе запуска нового оптового рынка э/э на три месяца – с 1 июля на 1 октября текущего года. Проект предлагает внести в переходные положения закона "О рынке э/э" и перенести дату запуска новых сегментов оптового рынка э/э на 1 октября.

Народные депутаты Алексей Рябчин и Юрий Чижмарь 23 мая зарегистрировали законопроект о переносе запуска энергорынка на 9 месяцев.

Комитет Верховной Рады по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности на заседаниях 28 мая и 30 мая из-за отсутствия кворума не смог рассмотреть законопроекты о переносе запуска нового рынка э/э на три месяца.

Теги: #перенос #энергорынок #запуск
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