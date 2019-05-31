Экономика

14:42 31.05.2019

Верховный суд отказался арестовать имущество украинских "дочек" российских госбанков

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Верховный суд отказался арестовать имущество украинских "дочек" российских госбанков

Верховный суд отклонил жалобу частного исполнителя и оставил без изменений определения Апелляционного суда Киева, которыми по требованию Сбербанка, ВТБ Банка и Проминвестбанка (все - Киев) был снят арест с их движимого и недвижимого имущества.

Соответствующие постановления Верховного суда опубликованы в Едином реестре судебных решений.

Апелляционный суд Киева применил арест имущества этих банков в обеспечение иска компаний бизнесмена Игоря Коломойского по выполнению в Украине решения Международного арбитражного суда Гааги о взыскании $130,5 млн плюс проценты с Российской Федерации в лице Министерства юстиции РФ в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное в Крыму после его аннексии.

Теги: #всу #банки #имущество #арест #суд
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Интерфакс-Украина
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