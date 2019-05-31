Экономика

13:33 31.05.2019

Лоукостер Wizz Air получил рекордную чистую прибыль по итогам 2019 фингода

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Лоукостер Wizz Air получил рекордную чистую прибыль по итогам 2019 фингода

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air Holdings PLC увеличила чистую прибыль на 6% по итогам 2019 финансового года, при этом показатель стал рекордным.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за год, завершившийся 31 марта, составила 291,6 млн евро по сравнению с 275,1 млн евро годом ранее.

Доналоговая прибыль Wizz Air увеличилась на 4,5%, до 300,2 млн евро по сравнению с 287,3 млн евро по итогам 2018 фингода.

Выручка Wizz Air выросла на 19,6%, до 2,319 млрд евро против 1,939 млрд евро в предыдущем фингоду.

Количество перевезенных пассажиров увеличилось на 16,7% и составило 34,6 млн человек по сравнению с 29,6 млн человек в 2018 фингоду.

Общие операционные расходы выросли на 22,7%, до 2,019 млрд евро против 1,646 млрд евро годом ранее.

Согласно прогнозу компании, ее чистая прибыль в 2020 финансовом году составит от 320 млн евро до 350 млн евро.

Теги: #wizz_air
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