Экономика

09:33 31.05.2019

Трамп сообщил о введении 5%-ных пошлины на все товары, поступающие из Мексики

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Трамп сообщил о введении 5%-ных пошлины на все товары, поступающие из Мексики

Президент США Дональд Трамп сообщил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары, поступающие из Мексики.

"10 июня Соединенные Штаты введут 5% пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - написал Трамп в своем микроблоге в "Твитттере".

Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент США.

"Подробности из Белого дома последуют", - добавил Трамп.

Теги: #сша #трамп #пошлина #мексика
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