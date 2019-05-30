"Укрзализныця" указывает на растущие риски катастроф и снижения объемов пассажироперевозки из-за невозмещения ей убытков

В АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) призывают власти выполнить требования законодательства, возместив перевозчику более 7,1 млрд грн убытков, что позволит избежать рисков катастроф и падения объемов перевозки пассажиров, сообщила пресс-служба компании в четверг.

"Износ электропоездов составляет 87,46% (91,63% - переменного тока и 83,73% - постоянного тока); дизель-поездов - 97,21%, рельсовых автобусов - 26,5%. К началу 2019 года в проведении капитального ремонта в условиях заводов нуждались 73 состава дизель-поездов и 157 составов электропоездов. Ориентировочная необходимая сумма для выполнения указанных работ составляет 2,2 млрд грн без НДС для дизель-поездов, 4,603 млрд без НДС для электропоездов", - цитирует пресс-служба директора по развитию бизнеса УЗ Андрея Рязанцева.

При этом он добавил, что технические неисправности вследствие длительной эксплуатации электро- и дизель-поездов вызывают возгорания в пригородном железнодорожном подвижном составе, что ставит под угрозу здоровье и жизнь граждан. Рязанцев, в частности, отметил, что за четыре месяца текущего года произошло пять пожаров в пригородном подвижном составе, четыре пожара в дизель-поездах и пожар в электропоезде; при этом пассажиры в результате упомянутых инцидентов не пострадали.

По его расчетам, минимально необходимая потребность в обновлении парка электро- и дизель-поездов для обеспечения пригородных пассажирских перевозок составляет пять дизель-поездов и пять электропоездов ежегодно.

"Необходима четкая позиция властей по этому вопросу", - подытожил Рязанцев.

Как сообщалось, "Укрзализныця" 15 мая 2019 года обратилась в Верховную Раду и Кабинет министров с просьбой выделить компании из государственного бюджета 7,1 млрд грн.

По данным УЗ, 2,2 млрд грн из общей суммы составляет недополученная компенсация за перевозку льготных категорий пассажиров за 2016-2018 гг., 4,9 млрд грн - капитальные затраты на пассажирские перевозки, которые фактически были осуществлены "Укрзализныцей" в течение 2016-2018 гг. в связи с невыполнением ст. 10 закона "О железнодорожном транспорте".