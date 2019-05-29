Экономика

19:11 29.05.2019

Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля

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Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов проинформировал премьер-министра Владимира Гройсмана об угрозе государственной безопасности в результате фактической неготовности энергетической отрасли Украины к полномасштабному введению новой модели рынка электроэнергии, предусмотренному законом Украины "О рынке электроэнергии".

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве, соответствующее письмо от 29 мая получено в среду.

Информация, которой располагает СБУ, свидетельствует о неготовности отрасли к запуску энергорынка с 1 июля, поэтому своевременный старт реформы может привести к возникновению в отрасли кризисных процессов, нарушению стабильного и надежного функционирования объединенной энергосистемы, а также причинения значительного ущерба интересам потребителей и государства, отмечается в документе.

В письме, в частности приводится перечень неурегулированных вопросов, среди которых – неурегулированность источника компенсации цен на э/э для населения, неготовность электронной платформы по организации аукционов по заключению двусторонних договоров между государственными энергогенерирующими компаниями и участниками рынка, неурегулированность механизма установления граничных цен на рынке двусторонних контрактов и балансирующем рынке, неготовность информационных платформ.

Также отмечается отсутствие порядка погашения задолженности, накопленной в оптовом рынке э/э, отсутствие механизма гарантирования платежеспособности, в частности предприятия угольной промышленности и жилкоммунхоза, проблемы с организацией работы Оператора рынка и Гарантированного покупателя.

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового оптового рынка э/э (ОРЭ). Единый покупатель и продавец э/э – ГП "Энергорынок" – ликвидируется. Предполагается, что энергопроизводители будут продавать свою э/э по двусторонним договорам с крупными потребителями и поставщиками

Объем, который не будет законтрактован по двусторонним договорам, можно будет приобрести на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Их работу обязан обеспечить Оператор рынка, являющийся в настоящее время филиалом "Энергорынка". В мае НКРЭКУ разрешила структуре выполнять свои функции до преобразования в АО (этого требует закон "О рынке э/э").

Расчет платы за небалансы будет осуществляться на балансирующем рынке, работу которого обязана обеспечить НЭК "Укрэнерго".

Э/э производителей из альтернативных источников будет выкупать Гарантированный покупатель, также являющийся на сегодня филиалом "Энергорынка", который должен быть преобразован в АО. В настоящее время не определен источник компенсации разницы между "зеленым" тарифом, по которому будет приобретаться э/э, и рыночной ценой э/э. НКРЭКУ постановлением №641 от 26 апреля утвердила порядок покупки э/э по "зеленому" тарифу и типовой договор с производителями. Однако процесс оформления договорных отношений пока не начался.

Комитет Верховной Рады по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности на заседании во вторник не смог рассмотреть законопроекты о переносе запуска нового рынка э/э на три месяца.

Народные депутаты Александр Домбровский (глава профильного Комитета ВР) и Лев Пидлисецкий 22 мая 2019 года зарегистрировали законопроект №10318 о переносе запуска нового оптового рынка э/э на три месяца – с 1 июля на 1 октября текущего года. Проект предлагает внести в переходные положения закона "О рынке э/э" и перенести дату запуска новых сегментов оптового рынка э/э на 1 октября.

Народные депутаты Алексей Рябчин и Юрий Чижмарь 23 мая зарегистрировали законопроект о переносе запуска энергорынка на 9 месяцев.

Теги: #сбу #предупреждение #энергореформа #угроза
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