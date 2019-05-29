Экономика

16:31 29.05.2019

АМКУ предостерег участников нефтерынка от необоснованного повышения цен в связи с возможным дефицитом из-за санкций РФ

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АМКУ предостерег участников нефтерынка от необоснованного повышения цен в связи с возможным дефицитом из-за санкций РФ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предостерег участников нефтяного рынка страны от необоснованного повышения цен на бензин, дизтопливо и автогаз в связи с возможным дефицитом из-за санкций РФ.

В комитете отметили, что около 80% импорта нефтепродуктов страной приходится на РФ и Беларусь, соответственно недостаточное ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем зависит от стабильности поставок.

В этой связи решение, что поставки нефтепродуктов в Украину с 1 июня года будут осуществляться только на основании разрешений, выдаваемых российским Минэкономразвития, создает риски относительно ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли с последующим ростом цен в рознице.

"АМКУ будет внимательно следить за ситуацией с целью недопущения участниками рынка нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. В случае выявления таких нарушений комитет будет принимать меры в соответствии с действующим законодательством", - резюмировали в АМКУ.

Как сообщалось, согласно постановлению правительства РФ от 18 апреля поставки угля, нефти и нефтепродуктов в Украину с 1 июня этого года будут осуществляться только на основании разрешений, выдаваемых российским Минэкономразвития.

По данным Госстата Украины, в 2018 году импорт угля из РФ составил 15,01 млн тонн на $1,82 млрд, или 70,2% от всего объема импорта (в тоннах) этого энергоресурса. В том числе поставки российского антрацита, используемого на ТЭС, составил 3,62 млн тонн на $387,3 млн, битуминозного (каменного) угля, в том числе и коксующего – 11,36 млн тонн на $1,43 млрд.

Помимо того Украина в 2018 году импортировала из РФ 3,16 млн тонн нефтепродуктов, что составило 39,2% общего объема импорта этих энергоресурсов, на общую сумму $2,06 млрд.

Теги: #автогаз #россия #украина #дизтопливо #амку #нефть #бензин
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