Экономика

14:28 29.05.2019

Глава совета НБУ вновь заявил о модернизации монетарной политики для ускорения роста экономики

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Глава совета НБУ вновь заявил о модернизации монетарной политики для ускорения роста экономики

Дискуссию о возможной модернизации монетарной политики для ускорения темпов экономического роста Украины вновь решил начать глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.

"Динамика ВВП, конечно, не может быть в серьезной степени подконтрольна Национальному банку, но ему не в полной мере подконтрольная и динамика инфляции. Сейчас нам необходимы компромиссы, которые исключают стремление к выполнению только одной задачи ценой затруднений для достижения другой", – написал он в статье в "ЗН".

Данилишин считает, что роль кредитно-денежной политики на нынешнем этапе развития экономики Украины не может замыкаться в узких рамках создания предпосылок для экономического роста в виде только низких темпов роста цен и предполагаемого уровня процентных ставок.

"Сама по себе низкая инфляция не решит таких ключевых проблем экономики Украины, как слабый внутренний спрос, технологическая отсталость, высокая энергоемкость и материалоемкость. А, например, финансирование решения названных проблем с участием банков может способствовать их преодолению. Конечно, при контроле за целевым использованием средств и прозрачном отборе реципиентов кредитов", – написал глава совета НБУ, в своем время возглавлявший Минэкономразвития.

Теги: #нбу #монетарная_политика #украина #данилишин
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