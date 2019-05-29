"Укргазвыдобування" и канадская Vermilion в случае победы в конкурсах по СРП будут поровну инвестировать и делить прибыль

АО "Укргазвыдобування" (УГВ) и канадская нефтегазодобывающая компания Vermilion, которые ранее подали совместные заявки на участие в конкурсах по разработке четырех углеводородных участков на основании соглашений о разделе продукции (СРП), в случае победы будут в одинаковых объемах инвестировать в разведку и разработку месторождений и поровну делить прибыль, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"При выполнении работ рассчитываем максимально задействовать услуги, сервисы, буровые станки, оборудование и персонал "Укргазвыдобування", а также других украинских компаний. Vermilion готова обеспечить новейшие и уникальные технологии геологоразведки, бурения, освоения, экологически безопасные технологии разработки нефтегазовых месторождений", – написал Коболев на своей странице в соцсети Facebook.

Как, в свою очередь, сообщило УГВ в пресс-релизе, участники возьмут на себя обязательства, согласно которым на этапе геологоразведки (оператором работ на первом ее этапе будет Vermilion) к выполнению работ будет привлечено, по меньшей мере, 50% украинского персонала, на этапе разработки – 75%.

"Это первая большая нефтегазодобывающая компания со времен Shell (с 2015 года, когда Shell вышла из СРП по разработке Юзовской площади – ИФ), которая решила инвестировать в Украину с целью добычи природного газа. Сотрудничество в рамках СРП крупнейшей государственной газодобывающей компании Украины и Восточной Европы "Укргазвыдобування" с ведущей мировой нефтегазовой компанией Vermilion Energy, которая владеет новейшими технологиями, может дать необходимый толчок для достижения газовой независимости Украины", – цитирует пресс-служба УГВ слова главы "газового" дивизиона "Нафтогаза" Андрея Фаворова.

Vermilion Energy Inc. – международная нефтегазодобывающая компания, базирующаяся в Канаде. Основана в 1994 году как Vermilion Resources Ltd. В настоящее время работает в Северной Америке, Европе и Австралии. Акции компании размещены на Нью-Йоркской и Торонтской фондовых биржах.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Как сообщалось, Межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения СРП получила 22 заявки на участие в объявленных Украиной в конце прошлого года конкурсах по разработке углеводородных месторождений на основании СРП. В том числе девять заявок комиссия получила от "Укргазвыдобування", четыре из них – совместные с Vermilion Ukraine Exploration B.V. (дочерняя компания Vermilion).

Ранее, в конце 2018 года Кабинет министров Украины принял постановление о проведении 12 конкурсов по разработке углеводородных участков на основании СРП. 28 февраля комиссия начала прием заявок по девяти участкам. Срок действия соглашения составит 50 лет. Предполагается, что доля государства в прибыльной продукции должна быть не менее 11% ее общего объема, максимальная доля инвестора – 70% общего объема производства (до полного возмещения расходов инвестора).