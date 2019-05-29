Экономика

10:37 29.05.2019

Украина и Молдова в июле 2019г. запустят контейнерный поезд из Одессы в Кишинев

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Украина и Молдова в июле 2019г. запустят контейнерный поезд из Одессы в Кишинев

АО "Укрзализныця" и ГП "Железная дорога Молдовы" в июле 2019 года намерены запустить контейнерный поезд между Украиной и Молдовой.

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в среду, соответствующий меморандум подписали руководители железнодорожных перевозчиков двух стран в Одессе 28 мая.

Поезд будет курсировать по маршруту Одесса (порт)-Кучурган/Новосавицкая-Кишинев и обратно.

"В последнее время "Укрзализныця" активно развивает международные контейнерные перевозки, и мы заинтересованы в учреждении такого маршрута в Молдову. Со своей стороны мы уже разработали график движения этого контейнерного поезда по территории Украины", - цитирует пресс-служба главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Он добавил, что согласно графику расстояние от Одессы до Кучургана поезд будет преодолевать за 10 часов, учитывая время на технические операции на станции Кучурган. Однако, по словам Кравцова, такое время в пути не устраивает клиентов перевозчика.

Глава "Укрзализныци" сказал, что компания намерена сократить время перевозки за счет оптимизации работы пунктов пропуска совместно с "Железной дорогой Молдовы". В частности, до июля текущего года молдавские железнодорожники должны решить вопрос ускорения технической обработки поезда на станции Кишинев, наличия контейнерной площадки и механизмов для погрузки и разгрузки контейнеров, а также доставки товара получателю.

Инициатором организации контейнерного поезда из Одесского порта в Кишинев было ГП "Железная дорога Молдовы" в 2017 году. Сейчас перевозки контейнеров по указанному маршруту осуществляются автомобильным транспортом. В 2018 году из Одесского морского порта автотранспортом было перевезено в Кишинев 6,8 тыс. контейнеров.

Как сообщалось, главы железнодорожных перевозчиков Украины, Литвы и Беларуси 28 мая объявили о старте проекта по запуску контейнерного поезда по маршруту Клайпеда/Драугисте-Кяна-Словечно-Киев/Одесский порт и обратно.

Контейнерные перевозки "Укрзализныци" в 2018 году составили 334 963 TEU, что на 13% больше объема 2017 года. Увеличение произошло во всем видам сообщений: транзитном - на 24%, экспортном - на 17%, внутреннем - на 11% и импортном - на 8%.

Теги: #молдова #поезд #укрзализныця #украина #одесса #контейнеры #кишинев
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