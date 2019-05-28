Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2019г до 2,7% – МЭРТ

Рост ВВП Украины в 2019 году замедлится до 2,7% с 3,3% в прошлом году при снижении инфляции (декабрь к декабрю) до 7,6% с 9,8%.

Такой обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) во вторник.

Согласно ему, в 2020-2021 гг. рост украинской экономики ускорится соответственно до 3,0% и 3,5% при замедлении роста потребительских цен соответственно до 6% и 5%.

В декабре прошлого года эксперты ожидали увеличения ВВП страны в этом году на 2,9% при инфляции 8%, в 2020-м – на 3,1% при инфляции 6,9%, в 2021-м – на 3,9% при инфляции 5,4%.