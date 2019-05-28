Совет НБУ рекомендовал правительству упростить покупку физлицами госбумаг - Данилишин

Совет Национального банка Украины (НБУ) по итогам заседания 28 мая рекомендовал Кабинету министров упростить покупку физическими лицами государственных ценным бумаг.

Об этом глава Совета НБУ Богдан Данилишин написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Внедрить отдельные механизмы расширения базы потенциальных инвесторов, в том числе путем упрощения доступа физических лиц к рынку ОВГЗ в национальной и иностранных валютах и (или) восстановление практики заимствований у физических лиц с помощью казначейских обязательств", - процитировал Данилишин решение Совета.

По его словам, Совет НБУ также рекомендовал правительству при планировании показателей госбюджета и реализации политики госзаимствований и налоговой политики учитывать обязательства НБУ по достижению целей по инфляции и осуществляемую им денежно-кредитную политику, направленную на их достижение.

Совет НБУ также рекомендовал Кабинету министров в целях снижения валютных рисков увеличивать долю государственных внутренних гривневых заимствований, углублять рынок государственных ценных бумаг, удлинять средневзвешенную срочность ОВГЗ.

Кроме того, Совет НБУ с целью ускорения валютной либерализации и улучшения инвестиционного климата рекомендовал активизировать работу по имплементации Украиной рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с уклонением от налогообложения (Плана действий для борьбы с размыванием базы и выводом прибыли из-под налогообложения (Base Erosion and Profit Shifting).

Он также рекомендовал правительству при планировании изменений в системе налогообложения обеспечить качественное прогнозирование изменений в объемах и графиках бюджетных доходов и предупреждение рисков возникновения скрытого дефицита государственного бюджета или длительных кассовых разрывов, а также предусмотреть надежные компенсаторы возможного временного уменьшения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней при планировании изменений в системе налогообложения.

Совет НБУ также рекомендовал правительству с целью детенизации экономики сбалансировать налоговую нагрузку на субъекты хозяйствования и физических лиц с использованием более качественной системы администрирования налогов, а также инициировать изменения в действующее законодательство для увеличения ответственности за неуплату или несвоевременную уплату налогов.