Экономика

10:16 28.05.2019

Объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность – ЕБА

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Объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность – ЕБА

Европейская бизнес ассоциация настаивает на необходимости продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), поскольку объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность.

"Ни для кого не секрет, что далеко не каждый инвестор рискнет заходить в дефолтную страну, которая не имеет возможности отвечать за взятые на себя обязательства перед международными партнерами", – цитирует пресс-служба бизнес-ассоциации исполнительного директора ЕБА Анну Деревянко.

Она подчеркнула, что это, в первую очередь, репутационный риск, который повлечет за собой негативные последствия.

Вместо этого органам власти стоит объединить усилия для продолжения сотрудничества с МВФ и проведения структурных реформ, которые повысят привлекательность страны для внутренних и внешних инвесторов, добавили в ЕБА.

Как сообщалось, бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times сказал, что выступает за объявление Украиной дефолта, сославшись на примеры Греции и Аргентины. "По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам, как Греция. Это пример для Украины", - сказал Коломойский.

Теги: #дефолт #еба #мвф
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