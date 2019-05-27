Экономика

13:39 27.05.2019

Дефолт не выгоден новой власти - Милованов

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Дефолт не выгоден новой власти - Милованов

 Дефолт не выгоден новой власти, полагает первый заместитель главы Совета Национального банка Украины (НБУ), почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

"Новая власть не заинтересована в дефолте. Да, Коломойский дает провокационные интервью о дефолте. Но дефолта не будет. Дефолт не выгоден, прежде всего, новой власти", – написал он в соцсети Facebook.

"Во-первых, дефолт ударит по бедным людям. И власть вынесут. Во-вторых, через пять лет после дефолта рынки вновь откроются. Но от этого никакой пользы сегодняшней власти не будет… В-третьих, государственный долг оплачивается за счет налогоплательщиков. А не Коломойского и других олигархов. Наоборот, возможно, олигархи одалживают деньги государству через ОВГЗ. Поэтому им дефолт не выгоден", - пояснил Милованов.

По его оценке, Коломойский возвращается к теме дефолта страны по нескольким причинам, в числе которых - стремление снизить цены на государственный долг, чтобы его можно было выгоднее купить.

"Так почему же разговоры о дефолте? У меня две гипотезы. Первое. Разговоры могут временно снизить цены на государственный долг. И его можно будет выгоднее купить. То есть, заработать. Второе. Разговоры о дефолте отвлекают от экономической политики новой власти", - пояснил Милованов.

Экс-совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский в интервью Financial Times сказал, что выступает за объявление Украиной дефолта, указывая, что надо брать пример с Греции.

"По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам, как Греция. Это пример для Украины", - сказал он.

Теги: #нбу #милованов #дефолт
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