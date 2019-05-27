Экономика

13:01 27.05.2019

Авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы из Харькова, Запорожья и Одессы в Барселону

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Авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы из Харькова, Запорожья и Одессы в Барселону

Украинская авиакомпания SkyUp с 25 мая 2019 года начала выполнение регулярных рейсов из Харькова, Запорожья и Одессы в Барселону (Испания).

Регулярные рейсы по маршрутам Харьков-Барселона, Запорожье-Барселона и Одесса-Барселона будут выполняться дважды в неделю: по средам и субботам. Это первые прямые рейсы из указанных городов в Барселону.

Стоимость билетов в одну сторону для рейса из Харькова - от 2,9 тыс. грн.

Кроме того, в летний период SkyUp также будет выполнять чартерные рейсы из Харькова в Шарм-Эль-Шейх (Египет), Тиват (Черногория), Монастир (Тунис) и Анталию (Турция).

Наряду с рейсами в Барселону, в ближайшие месяцы из Международного аэропорта "Харьков" авиакомпания запустит регулярные рейсы сразу по пяти направлениям: 2 июня - в Одессу и Римини (Италия), 4 июня - в Кутаиси (Грузия), 6 июня - в Ларнаку (Кипр), а 11 июня - в Париж (Франция).

В компании также отметили, что полеты в Барселону из Одессы будут осуществляться в период летней навигации - с 25 мая до 26 октября. Стоимость билета составляет от 2,5 тыс. грн в одну сторону.

Как сообщалось, в 2018 году пассажиропоток SkyUp Airlines составил 442 тыс. человек.

По состоянию на май 2019 флот авиакомпании SkyUp насчитывает пять самолетов: четыре среднемагистральных Boeing 737-800 NG на 189 мест и два среднемагистральных Boeing 737-700 NG на 149 мест.

В октябре 2018 года SkyUp получила сертификат ТСО, позволяющий осуществлять полеты в 28 стран Европейского Союза, а также в Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018.

Теги: #авиарейсы #skyup
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