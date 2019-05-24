Грузинский лари установил очередной исторический антирекорд, Нацбанк обещает не допустить роста цен

Официальный курс грузинского лари по отношению к доллару США в пятницу побил очередной антирекорд: на выходные дни и понедельник Национальный банк страны установил его на историческом минимуме - 2,7802 лари/$1.

Между тем регулятор не видит в этом особых проблем, связывая это в основном с действующим в стране плавающим обменным курсом, и обещает не допустить роста потребительских цен.

"У Национального банка есть соответствующие рычаги, и он не допустит роста цен", - заявил в пятницу журналистам президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе.

По его словам, к сожалению, делается неправильный вывод, когда падение курса лари связывается с ожидаемым ростом инфляции. "Обменный курс является одним из факторов, но не самым значительным", - сказал Гвенетадзе.

"Делать вывод, что это (падение лари - ИФ) вызовет рост инфляции, неправильно. Большее влияние на инфляцию оказывает общий спрос, управлять которым в отличие от плавающего обменного курса, может Нацбанк", - заявил Гвенетадзе.

При этом глава Нацбанка привел статистику 2007-2008 годов, посоветовав и другим посмотреть ее, когда инфляция в стране была самой высокой - более 12%, а лари - самым твердым.

"Почему плавающий курс создает проблему?! Потому, что американский доллар последние пять месяцев крепнет", - добавил президент Нацбанка.

Не видит особых проблем в падении курса лари и региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Мерси Тембон, считая это частью здорового процесса.

"Лари являлся стабильной валютой. Колебания, которые сейчас фиксируются в связи с курсом лари, в основном являются частью здорового процесса. Если вы хотите, чтобы Грузия была привержена цепочке свободных ценностей, установленный свободный плавающий курс является правильным решением. В этих условиях контроль и вмешательство в урегулирование курса не будет оправданным", - сказала Тембон.

По ее словам, те решения и позиция, которые выбрал Национальный банк, являются правильными. "В будущем большая диверсификация экономики будет способствовать стабилизации валюты. Проект финансовой инклюзивности и подотчетности (FIA) направлен именно на то, чтобы способствовать развитию экономики, большему укреплению частного сектора, что, в конечном счете, обеспечит долгосрочную твердость и силу лари", - сказала региональный директор ВБ.

Официальный курс лари по отношению к доллару США с начала этого года обесценился на 4%, в том числе с начала мая - на 2,9%.

На 24 мая Национальный банк страны установил курс лари на уровне 2,7799 лари/$1.

Грузинская национальная валюта была введена в обращение 2 октября 1995 года с курсом 1,3 лари/$1.