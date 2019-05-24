Экономика

18:39 24.05.2019

У Зеленского на вторник запланирована встреча с миссией МВФ

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У Зеленского на вторник запланирована встреча с миссией МВФ

 Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе проведет в Киеве встречу с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе президента, встреча Зеленского с миссией МВФ предварительно запланирована на 28 мая.

Как сообщалось, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая. Ранее глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия планирует работать в Украине две недели.

Теги: #зеленский #мвф
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