У Зеленского на вторник запланирована встреча с миссией МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе проведет в Киеве встречу с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе президента, встреча Зеленского с миссией МВФ предварительно запланирована на 28 мая.

Как сообщалось, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая. Ранее глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия планирует работать в Украине две недели.