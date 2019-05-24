Экономика

13:08 24.05.2019

Туристов в Черногории предложили штрафовать на 600 евро

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Туристов в Черногории предложили штрафовать на 600 евро

Власти популярного курорта Будва в Черногории предложили ввести штрафы от 500 до 700 евро за нарушение общественного порядка, сообщает радио Budva.

"Власти Будвы задумались о введение штрафов за нарушения общественного порядка по примеру соседних стран, где такая мера давно существует. Так, мужчин за прогулку без рубашки штрафуют на 500 евро, хождение по городу в купальнике наказывается штрафом в 600 евро. За еду и распитие напитков в общественных местах взимают по 700 евро", - передает радиостанция.

Помимо штрафов за неподобающий внешний вид туристов могут ограничить в других аспектах - в частности, ужесточить требования к парковке, допустимой громкости музыки, сушке белья и выбросу мусора.

"Подготовка проекта будет длиться два месяца. После этого он длительное время будет открыт для публичных слушаний, чтобы все заинтересованные стороны могли внести свои предложения", - отмечает радио Budva.

Теги: #черногория #штраф
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