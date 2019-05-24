Экономика

13:03 24.05.2019

Грузинский лари побил исторический антирекорд, власти не видят оснований для паники

2 мин читать

Официальный курс грузинского лари по отношению к доллару США продолжает падать: с начала этого года он обесценился на 4%, в том числе с начала мая - на 2,8%, за последние сутки упал еще на 0,2%, и на 24 мая установлен Национальным банком страны на очередном историческом минимуме - 2,7799 лари/$1.

До настоящего времени самый низкий курс национальной валюты к американскому доллару был зафиксирован 23 декабря 2016 года на уровне 2,7710 лари, а в последующие два года он не падал ниже 2,7674 лари и 2,7656 лари соответственно.

Курс доллара по отношению к лари уже превышает рубеж, заложенный в госбюджет Грузии на 2019 год на уровне 2,66 лари/$1.

При этом в коммерческих банках и пунктах обмена валюты курс купли-продажи доллара в четверг достигает 2,79 - 2,81 лари/$1, что прямо отражается на росте потребительских цен, и прежде всего, на импортируемую в Грузию продукцию.

Между тем власти не видят оснований для паники. Как заявил журналистам министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани, имеет место лишь временное падение лари, что нормальное явление для действующего в стране плавающего обменного курса.

"Ничего тревожного нет. Это краткосрочные колебания, ответом на которые является долгосрочная экономическая политика", - сказал министр.

По его словам, периоды краткосрочных колебаний существовали и всегда будут существовать, особенно в развивающихся странах с малой экономикой.

"Лекарством от этого является именно дедолларизация, правильная макроэкономическая и фискальная политика, которую мы проводим, и так будем продолжать", - заявил глава Минфина.

Его мнение разделяет и глава Минэкономразвития Грузии Натия Турнава. "Мы внимательно следим за макроэкономическими параметрами, и ни один фундаментальный показатель не мог стать причиной обесценивания лари. Экономика растет, экспорт увеличился и, соответственно, мы имеем дело с краткосрочным падением, которое само стабилизируется", - сказала журналистам Турнава.

Грузинская национальная валюта была введена в обращение 2 октября 1995 года с курсом 1,3 лари/$1.

Теги: #грузия #лари #валюта
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:00 23.05.2019
Грузинский лари побил исторический антирекорд, власти не видят оснований для паники

Грузинский лари побил исторический антирекорд, власти не видят оснований для паники

20:51 21.05.2019
Верховный суд Грузии оставил в силе приговор о превышении Саакашвили служебных полномочий на посту президента

Верховный суд Грузии оставил в силе приговор о превышении Саакашвили служебных полномочий на посту президента

14:49 20.05.2019
В АПУ на встречу с Зеленским прибыла президент Грузии Зурабишвили

В АПУ на встречу с Зеленским прибыла президент Грузии Зурабишвили

23:24 19.05.2019
Супруга Саакашвили баллотируется в мэры Зугдиди, сам экс-президент Грузии не верит в честность выборов и призывает оппозицию действовать

Супруга Саакашвили баллотируется в мэры Зугдиди, сам экс-президент Грузии не верит в честность выборов и призывает оппозицию действовать

01:12 13.05.2019
Ливень подтопил несколько районов Тбилиси, парализовал движение транспорта

Ливень подтопил несколько районов Тбилиси, парализовал движение транспорта

11:54 09.05.2019
Полиция в Тбилиси задержала мужчину с флагом СССР

Полиция в Тбилиси задержала мужчину с флагом СССР

14:01 08.05.2019
Украинцы в апреле купили валюты на $115,4 млн больше, чем продали

Украинцы в апреле купили валюты на $115,4 млн больше, чем продали

18:52 07.05.2019
Венесуэла отменяет действовавшие 16 лет ограничения на операции с иностранной валютой

Венесуэла отменяет действовавшие 16 лет ограничения на операции с иностранной валютой

14:33 07.05.2019
НБУ 2-3 мая купил на межбанке $20 млн

НБУ 2-3 мая купил на межбанке $20 млн

10:33 05.05.2019
Население Грузии в 2018 году сократилось до 3 млн 723,5 тыс. человек

Население Грузии в 2018 году сократилось до 3 млн 723,5 тыс. человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Роспуск парламента обойдется Украине в $300-400 млн из-за удорожания заимствований – первый замглавы Совета НБУ

МВФ готов вернуться к обсуждению сотрудничества с Украиной после выборов – МВФ

Промпроизводство в Украине в апреле-2019 выросло на 5,2% – Госстат

Мининфраструктуры готовит конкурс по строительству грузового терминала в аэропорту "Борисполь" на условиях ГЧП

Валютный рынок Украины спокойно отреагировал на роспуск Рады - замглавы НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Moody's понизило рейтинг Nissan до "A3" с "A2", прогноз - "негативный"

Royal Mail установит в Британии первые почтовые ящики для посылок

США планируют ввести пошлины на товары из стран, занижающих курсы своих валют - министр торговли

Вопрос с Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения США-КНР - Трамп

Доллар США слабо снижается к мировым валютам после роста накануне

Роспуск парламента обойдется Украине в $300-400 млн из-за удорожания заимствований – первый замглавы Совета НБУ

Цена никеля в Лондоне подскочила на 5% за несколько минут

Фармацевтика станет новым рывком, как IT в 1990-е годы – Шимкив

НКЦБФР утвердила план мер по созданию в Украине энергетических хабов

В Черновцах до конца 2022г запланировано открытие двух ТРЦ - UTG

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА