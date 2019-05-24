МВФ готов вернуться к обсуждению сотрудничества с Украиной после выборов – МВФ

Международный валютный фонд ожидает парламентских выборов и формирования нового правительства в Украине для обсуждения дальнейшего сотрудничества, однако его миссия в настоящее время ведет конструктивные дискуссии в Киеве о последних событиях и экономической политике, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс.

"Как только правительство будет сформировано, после выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества", – сказал он в ходе брифинга в МВФ 23 мая.

Райс отказался комментировать возможное влияние решения о роспуске парламента и заявление об отставке правительства на текущую программу сотрудничества Фонда с Украиной stand by, сославшись на то, что МВФ не комментирует политические события в любой стране.

"И еще раз, просто для того, чтобы повторить: как только новое правительство будет сформировано после выборов, мы готовы вернуться и обсудить наше дальнейшее сотрудничество с Украиной. Как вы знаете, МВФ в последние годы поддерживает тесные партнерские отношения с Украиной и, как я уже сказал, мы будем продолжать обсуждать это дальнейшее сотрудничество после выборов", – подчеркнул представитель Фонда.

Как сообщалось, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая.

В СМИ 22 мая появились сообщения о якобы досрочном сворачивании миссии, однако в представительстве МВФ агентству "Интерфакс-Украина" заявили, что эксперты Фонда продолжают свои встречи с властями. Согласно данным агентства, решение Зеленского о роспуске Рады и последовавшее затем заявление об отставке премьера действительно создало проблему для работы миссии, сделав невозможным позитивный вывод о пересмотре программы, однако она остается в Киеве.

Ранее глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия планирует работать в Украине две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после отмены предыдущей Конституционным судом в феврале этого года.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.