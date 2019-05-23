Экономика

15:53 23.05.2019

"Нафтогаз" для выполнения плана закачки газа в ПХГ должен привлечь $1 млрд – Коболев

2 мин читать
"Нафтогаз" для выполнения плана закачки газа в ПХГ должен привлечь $1 млрд – Коболев

 "Нафтогаз Украины" для выполнения плана по вхождению в отопительный сезон 2019/2020 годов с 20 млрд куб. м газа в подземных хранилищах (ПХГ) должен найти $1 млрд, сообщил глава НАК Андрей Коболев.

"Нам, минимум, необходимо найти $1 млрд кредитных средств и без этого $1 млрд мы не сможем полностью выполнить план закачки", - сказал он в интервью каналу ICTV.

По его словам, разрешить проблему с дефицитом финансов у НАК под импорт и закачку газа, помимо привлечения компанией кредитных средств, может Кабинет министров Украины, который должен "Нафтогазу" порядка 140 млрд грн в качестве компенсации за возложение специальных обязательств (ПСО) по поставке газа.

А.Коболев напомнил, что действующее законодательство вменяет в обязанности Кабинету министров создание механизма и источника компенсации выполнения компанией специальных обязательств. "И если бы, хотя бы часть этого долга перед "Нафтогазом" была закрыта – это решило бы вопрос закачки", - отметил он.

Глава НАК вновь сообщил, что основной вариант привлечения средств на внешних рынках – это выпуск евробондов.

"Это потребует составления с правительством какого-то понятного для инвесторов плана каким образом с "Нафтогаза" будут сняты эти спецобязанности в будущем, каким образом мы проведем анбандлинг, как это повлияет на финансовое положение компании", - резюмировал Коболев.

Как сообщалось, в начале апреля в "Нафтогазе" отмечали наличие дефицита денежных средств в размере 71,3 млрд грн, который планируется покрыть за счет привлечения кредитов в украинских банках (49,5 млрд грн), выпуска евробондов (14,1 млрд грн) и использования остатков собственных средств (7,7 млрд грн).

Дефицит ожидается от покупки газа для его закачки в ПХГ (27,6 млрд грн), продления ПСО (20,9 млрд грн), снижения тарифов "Укртрансгаза" и небалансов (12,5 млрд грн), погашения внешних кредитов (12,4 млрд грн), внутренних кредитов (4,1 млрд грн), оплаты дивидендов (12,3 мдрд грн), установки счетчиков (2,7 млрд грн), других факторов (1,2 млрд грн).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #пхг #коболев
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:48 23.05.2019
ВБ ждет публикации постановления Кабмина о разделении "Нафтогаза" по модели ownership unbundling

ВБ ждет публикации постановления Кабмина о разделении "Нафтогаза" по модели ownership unbundling

21:24 21.05.2019
Глава АП Богдан: Коболева назначали не мы, и у нас сейчас нет инструментов для оценки его деятельности

Глава АП Богдан: Коболева назначали не мы, и у нас сейчас нет инструментов для оценки его деятельности

10:26 21.05.2019
Зеленский и Коболев обсудили с делегацией США сотрудничество в энергосфере и подготовку к отопительному сезону

Зеленский и Коболев обсудили с делегацией США сотрудничество в энергосфере и подготовку к отопительному сезону

13:12 20.05.2019
"Нафтогаз" планирует увеличить объемы производства сжиженного газа в 1,4-1,5 раза

"Нафтогаз" планирует увеличить объемы производства сжиженного газа в 1,4-1,5 раза

10:19 20.05.2019
Украина увеличила запасы в ПХГ на 20%,

Украина увеличила запасы в ПХГ на 20%,

12:42 16.05.2019
Россия может прервать украинский транзит даже без запуска "Северного потока-2" – Коболев

Россия может прервать украинский транзит даже без запуска "Северного потока-2" – Коболев

11:42 16.05.2019
Газовые переговоры возобновятся только после инаугурации Зеленского и его разговора с Путиным, возможно, в июне - глава "Нафтогаза"

Газовые переговоры возобновятся только после инаугурации Зеленского и его разговора с Путиным, возможно, в июне - глава "Нафтогаза"

11:23 16.05.2019
Глава "Нафтогаза" допускает выпуск евробондов ближе к сентябрю, ждет выхода на рынок в конце мая

Глава "Нафтогаза" допускает выпуск евробондов ближе к сентябрю, ждет выхода на рынок в конце мая

15:26 15.05.2019
Кабмин одобрил проект мирового соглашения между "Укртрансбудом" и "Нафтогазом"

Кабмин одобрил проект мирового соглашения между "Укртрансбудом" и "Нафтогазом"

14:21 14.05.2019
Конечные цены на газ для населения в июне увеличатся на 4,5-4,9% вслед за ростом цены для промпотребителей

Конечные цены на газ для населения в июне увеличатся на 4,5-4,9% вслед за ростом цены для промпотребителей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ вынужден будет вновь признать неплатежеспособным ПриватБанк в случае реализации решении суда об отмене его национализации

Европейский инвестиционный банк предоставил правительству Украины кредит в размере EUR200 млн

Зеленский: Мы хотим низких тарифов - нужно тянуться к инновациям возобновляемой энергетики

Бахматюк считает ликвидацию банка "Финансовая инициатива" незаконной

Украина осенью может начать переговоры с МВФ о долгосрочной программе - ВБ

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ вынужден будет вновь признать неплатежеспособным ПриватБанк в случае реализации решении суда об отмене его национализации

В случае получения энергокомпаниями сверхприбылей в новом рынке, Украина может ввести windfall налог – рекомендация Энергосообщества

Европейский инвестиционный банк предоставил правительству Украины кредит в размере EUR200 млн

МАУ запускает с 15 июня прямые рейсы в Измир из Киева

Зеленский: Мы хотим низких тарифов - нужно тянуться к инновациям возобновляемой энергетики

Бахматюк считает ликвидацию банка "Финансовая инициатива" незаконной

Украина осенью может начать переговоры с МВФ о долгосрочной программе - ВБ

Опубликован текст законопроекта о переносе запуска энергорынка на 1 октября

Вице-президент Еврокомиссии Шефчович 13 июня посетит РФ, чтобы определиться с датой переговоров о транзите газа

Глава НБУ не собирается в отставку

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА